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    抗中馬不停蹄！日外相與東歐4國討論中國威脅

    日本外務大臣茂木敏充近日在英國出席G7外長會議。（美聯社）

    日本外務大臣茂木敏充近日在英國出席G7外長會議。（美聯社）

    2021/05/08 16:03

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本對抗中國動作不斷，除了與美、印、澳等傳統盟邦強化合作外，外務大臣茂木敏充7日也在波蘭華沙會晤東歐4國外交部長，談及中國對東歐擴大影響力等議題，並一致認為維持基於法治的自由開放國際秩序很重要。

    日本《共同社》報導，日前才赴英國參加「七大工業國集團」（G7）外長會議的茂木敏充，7日轉往華沙與波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克等「東歐四國地區集團」（V4）外長召開會議，向他們提及中國通過允許動武的「海警法」，在東海、南海片面改變現狀的行徑，以及強行剝奪香港「一國兩制」等狀況。

    茂木事後舉行線上記者會指出，對於中國應被關切的行動和企圖，他清楚向4國外長表明意見，對方也認真傾聽；更重要的是，考量到中國也在對東歐擴大影響力，與會各國一致認為，維持基於法治的自由開放國際秩序很重要，同時也確認將在經濟及科技等廣泛領域繼續合作的方針。茂木之後還與4國外長單獨會談。

    據報導，波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克均參與中國「一帶一路」構想，推進與中國的經濟合作，但與此同時也有很多日本企業前進投資。日本上一次與V4各國舉行外長會議是在2015年11月，此次為第7次。

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