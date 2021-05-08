巴西18歲男襲擊托嬰中心！狠砍3嬰兒、2女老師亡

巴西18歲男子襲擊托嬰中心，狠砍3嬰兒、2女老師直至死亡，另有1童重傷。圖為遇害孩子下葬場面。（美聯社）

2021/05/08 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖卡塔琳娜州薩烏達德市的阿卡雷拉托嬰中心（Aquarela）4日發生慘案，1名有虐待動物前科的18歲男子持刀闖入園區，狠砍3名嬰兒、2名女老師直至死亡，另有1名男童受重傷，其餘工作人員趕緊保護其他孩子躲入更衣室中，倖免於難。

根據《太陽報》報導，18歲的法比亞諾（Fabiano Kipper Mai）4日持刀闖入阿卡雷拉托嬰中心，隨機攻擊嬰兒與照顧人員，3名1歲大的嬰兒莎拉、安娜、穆里洛，以及30歲與20歲的女老師凱莉、米爾拉不幸遇害，還有1名1歲男孩受到重傷，不僅臉部受創，腹部與肺部都受到刺傷，目前正在加護病房搶救中。

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報導提到，法比亞諾砍死5人後，其他的工作人員驚恐的帶著其他孩子躲到更衣間裡上鎖，闖入不成的法比亞諾也因傷倒地，最後被趕到現場的警察逮捕，並送往郊外的一家醫院治療。警方表示，根據消息，法比亞諾是一個獨來獨往的人，在學校受到欺負便透過折磨鄰居飼養的動物來消除挫敗感。

報導補充，警察局長費雷拉（Ferreira）指出，「他是一個有問題的年輕人，根據與他親近的人的話，他遭受了欺凌，並且一直在虐待一些動物；喜歡線上遊戲，有些暴力，並且由於霸凌不想再上學」，並表示將持續調查犯罪原因與現場。州長莫伊斯（Moisés）在事發後向遇難家屬表示慰問，市長施耐德（Schneider）也宣布取消本週所有的課程以哀悼此事，「在我們的小鎮上，這是一個非常可悲的時刻」。

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