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    俄網紅離奇失蹤11天陳屍草叢 枕邊人涉重嫌被逮

    俄羅斯網紅克莉絲蒂娜（Kristina Zhuravleva），時常貼出與老公的放閃照，夫妻間感情相當好，卻不幸在本月6日凱薩琳堡附近一處草叢中發現她的屍體，老公涉有重嫌，目前已遭警方拘留。（圖擷取自kris_zhuravleva_IG）

    俄羅斯網紅克莉絲蒂娜（Kristina Zhuravleva），時常貼出與老公的放閃照，夫妻間感情相當好，卻不幸在本月6日凱薩琳堡附近一處草叢中發現她的屍體，老公涉有重嫌，目前已遭警方拘留。（圖擷取自kris_zhuravleva_IG）

    2021/05/08 12:28

    〔即時新聞／綜合報導〕在IG上擁有5.8萬粉絲的28歲俄羅斯網紅克莉絲蒂娜（Kristina Zhuravleva），時常貼出與老公的放閃照，夫妻間感情相當好，但就在丈夫通報她失蹤11天後，本月6日在凱薩琳堡附近一處草叢中發現她的屍體，克莉絲蒂娜被發現時衣著完整，並無明顯外傷，而最親密的老公卻涉有重嫌，目前已遭警方拘留。

    綜合外媒報導，丈夫德米特里（Dmitry）在11天前報警表示太太失蹤了，於本月6日警方發現克莉絲蒂娜的屍體，死時身穿完整運動服裝，身上並無外傷，在經過警方初步調查後，發現丈夫涉有重嫌，便立即將他給拘留。

    警方透露，德米特里告訴妻子的朋友，克莉絲蒂娜說想一個人靜一靜，所以才會離開，並宣稱她有可能去了莫斯科。

    克莉絲蒂娜的朋友伊蓮娜（Elena Makhalina）說，德米特里在電話裡語氣平淡的說，克莉絲蒂娜收拾好行李後，就將手機留在家中，隨即離他而去了，她告訴他想一個人待著，甚至德米特里也常常說克莉絲蒂娜喜歡搞失蹤。

    關於克莉絲蒂娜的死因，由於身體無明顯外傷，警方推測有可能是遭注射毒品。鄰居表示對這件事感到相當意外，因為平時他們夫妻之間感情很好，不曾聽過有任何爭吵，而克莉絲蒂娜也曾發文表示，嫁給德米特里是她一生中最好的決定。

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