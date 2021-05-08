另有所圖？中國助印尼打撈潛艦 美專家：收集水深數據

載有53人的印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）上月21日在峇里島附近海域失事沉沒。（路透資料照）

2021/05/08 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕載有53人的印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）上月21日在峇里島附近海域失事沉沒，中國海軍協助參與打撈潛艦，但有專家擔心中國另有所圖，質疑中國想藉由這次打撈收集數據，利於未來中國海軍行動。

印尼南伽拉號潛艦4月21日在峇厘島北部海域參加魚雷試射演練時失聯，潛艦在凌晨3點要求准許下潛後，在凌晨4點30分左右失聯；船上載有49名船員、1名艦長和3名武器專家。

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《自由亞洲電台》 報導，美國華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲海事透明倡議項目主任波林（Gregory B. Poling）表示，中國解放軍肯定會透過這次行動來收集水深數據，有利於未來該地區的中國海軍行動。

波林強調，中國正努力向國際擴張軟實力和影響力，但協助打撈艦艇並不會從根本上改變印尼和東南亞大多數人民對中國的看法。波林說，中國不可避免地是一個經濟強國，但其長期目標卻引起當地民眾的懷疑和焦慮。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）專家格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）也說，此次中國的救援行動受到印尼歡迎，但不會對中國的形象造成太大影響，中國在印尼的整體形象仍有很大問題，像是在南海，中國的行為總是很強勢，這些在印尼輿論中可能比打撈艦艇更為重要。

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