武漢肺炎》輝瑞向FDA申請疫苗全面核准 盼12到15歲也可施打

輝瑞公司（Pfizer Inc.）與BioNTech日前已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請，核准其研發的武漢肺炎疫苗可全面施打。（法新社）

2021/05/08 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕輝瑞公司（Pfizer Inc.）與BioNTech日前已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請，希望核准武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗可以開於讓12到15歲的民眾接種。

綜合外媒報導，輝瑞公司以「信使RNA」（mRNA）技術研發出的疫苗，目前已獲得FDA的緊急授權，可施打於16歲以及16歲以上的人士。輝瑞執行長伯爾拉（Albert Bourla）表示，自去年12月以來就與美國政府合作。在向數百萬美國人提供疫苗方面，感到非常驕傲。伯爾拉也說，「我們期待和FDA一起完成這項申請，並會支持他們的審查，希望能在未來幾個月獲得完整的疫苗批准。」

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據了解，為了符合FDA的申請條件，輝瑞與BioNTech還提交了生物製品許可證的申請書（Biologics License Application，BLA），以及疫苗生產過程、設備和其他額外資訊的數據，以證明疫苗可以可靠且一致地生產。

據報導，FDA的審核標準時間為10個月，但輝瑞與BioNTech已要求FDA在6個月內進行優先審查，而此次審查是希望FDA能全面批准其疫苗，讓12到15歲的民眾也可以施打輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗。

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