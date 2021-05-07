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    曾因拿「殺蟲劑噴嘴」爆紅 印尼網紅驚傳「心臟病發」離世

    印尼峇里島男子馬爾他，2年前因拍攝「殺蟲劑噴嘴」的影片而爆紅，卻驚傳於2日因「心臟病發」而離世。（圖翻攝自KRATON LAUT個人YouTube）

    印尼峇里島男子馬爾他，2年前因拍攝「殺蟲劑噴嘴」的影片而爆紅，卻驚傳於2日因「心臟病發」而離世。（圖翻攝自KRATON LAUT個人YouTube）

    2021/05/07 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼峇里島男子馬爾他（I Wayan Merta），別名為帕蒙卡斯（Ki Galang Pamungkas），他在2年前因「殺蟲劑噴嘴」的影片而爆紅，但他卻驚傳於2日離世，關於他因「中毒」而死的謠言不逕而走，他的弟弟則跳出來澄清哥哥的死因是「心臟病發」。

    根據《Coconuts Bali》報導，馬爾他本身就是峇里島知名的宗教大師，他2年前因錄下拿印尼知名廠牌拜貢（Baygon，暫譯）殺蟲劑噴嘴的影片而爆紅，但2日卻驚傳他在金巴蘭（Jimbaran）當地醫院離世的消息，讓許多網友相當震驚和不捨，紛紛在臉書表達悼念。

    報導指出，也有人質疑馬爾他的死因不單純，直接將他的離世和「服用過量殺蟲劑導致中毒」做連結，但他的弟弟則出示了醫院開立的死亡證明書，明確指出哥哥是因「心臟病發（Heart Attack）」而離世。

    報導提到，馬爾他本來就小有名氣，拍攝影片後更是成為家喻戶曉的網紅，因此還有網友斬釘截鐵的表示，他一定是把殺蟲劑當飲料在喝，才會不幸過世，對此，弟弟也向當地媒體闢謠，自從拍攝影片後，哥哥就再也沒拿殺蟲劑噴嘴了，而且家人們也禁止他這麼做。

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