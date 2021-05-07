世界疫苗大會最佳武肺疫苗 莫德納獲選、中國疫苗沒入圍

美國莫德納疫苗（左）獲評為世界最佳武漢肺炎疫苗。（路透檔案照）

2021/05/07 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕「世界疫苗大會」（WORLD VACCINE CONGRESS WASHINGTON 2021）本月4日至6日在美國哥倫比亞特區沃爾特．華盛頓會議中心線上召開，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，covid-19）疫情，將莫德納疫苗選為「世界最佳武漢肺炎疫苗」，中國疫苗則沒有入圍。

綜合外媒報導，「世界疫苗大會」入圍的武漢肺炎疫苗與技術資料來自美國莫德納生技（Moderna）、阿斯特捷利康生技（AZ）、巴拉特生技（Bharat）、楊森製藥（Janssen）、加拿大Medicago生技、諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）、輝瑞與BNT、俄國衛星V、碩騰生技（Zoetis）。

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「世界疫苗大會」將莫德納評選為武漢肺炎最佳疫苗，認為它優於其他生技公司生產的疫苗；此外，根據大會資料，莫德納疫苗也被評為「最佳疫苗新技術/新平台」，在其他競爭對手中勝出，但主辦單位並未提供相關評選數據與疫苗比較資料，因此公正性受到外界質疑。

俄國人造衛星V疫苗開發者金特斯堡（Alexander Gintsburg）表示，莫德納疫苗施打後「死亡率很高」，他認為評定莫德納疫苗為最佳疫苗「是一個奇怪的選擇」，金特斯堡說：「不清楚世界疫苗大會基於什麼理由，或基於什麼『特別的無偏見標準』」他認為此舉是出於政治與經濟動機。

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