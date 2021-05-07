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    震碎玻璃心！中共黨校教授意外吐真言 慘遭帝吧出征

    中共黨校教授劉玉瑛在微博發文，大讚加拿大醫療福利全民平等，此文一出立刻震碎自家網友玻璃心。（美聯社，微博，本報合成）

    中共黨校教授劉玉瑛在微博發文，大讚加拿大醫療福利全民平等，此文一出立刻震碎自家網友玻璃心。（美聯社，微博，本報合成）

    2021/05/07 00:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中共黨校教授劉玉瑛在微博發文，大讚加拿大醫療福利全民平等，此文一出立刻震碎自家網友玻璃心，劉玉瑛的微博被帝吧戰狼網軍「出征」，逼得她在5月6日宣布退出微博。

    中國北京大學出身的中共中央黨校教授劉玉瑛5日在微博發文表示：「今天得到可靠消息，不是謠傳：加拿大的醫療福利，完全是全民平等，人人一張免費醫療卡在手，總理小土豆和種地的農民手裡拿的都是一樣的醫療卡，看到這條消息，我想起前些日子看到的一條訃告中的括弧（引號），『享受副部級醫療待遇』。」

    中國網友解讀，劉玉瑛意指中國社會醫療資源不平等，因此每當官員離世，媒體就會以「享受副部級醫療待遇的官員」或「享受正部級醫療待遇的官員」作為訃告開頭，中共規定，正部級官員醫療費由衛生部門與醫院核銷，副部級官員醫療費用則要到原單位報銷。

    此外，根據中共中央規定，1937年7月6日前入黨、退休前為正、副廳局級的幹部，可以提高享受省（部）長級醫療待遇；1937年7月7日至1938年12月31日入黨、退休前為副廳局級的幹部，可以提高享受副省（部）長級醫療待遇。

    劉玉瑛一席話引發中國廣大戰狼網友不滿，帝吧官方微博甚至出征劉玉瑛微博。劉玉瑛在宣佈退出微博一小時前，在微博轉發〈讓人講話，天不會塌下來〉一文，顯示她不滿中國輿論環境。

    劉玉瑛在最後一篇貼文指出，「就此別過，感謝各位網友多年來的關注」。

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