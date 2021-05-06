法百艘漁船澤西島爭漁權 英法急派軍艦「巡邏」

法國漁民近日組隊前往澤西島抗議爭漁權，英法都派出軍艦趕往現場。（美聯社）

2021/05/06 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐後，該國海域的漁權就變成一個問題，儘管去年12月已經與歐盟談妥，但在澤西島（Jersey）附近海域仍有爭議。法國漁民近日組隊抗議，兩國甚至派出軍艦趕赴現場。

綜合外媒報導，英國政府證實6日派出兩艘艦艇前往澤西島海域，分別為皇家海軍「塞文河號」（HMS Severn）與「塔馬河」號（HMS Tamar），執行海域安全巡邏，稱監控局勢（monitor the situation）；法國則出動兩艘軍艦，其中一艘是「阿多斯號」巡邏艦（Military Ops ship Athos），兩艘都將執行緊急「巡邏任務」。

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澤西島鄰近法國海岸線14英里，有其自治政府，法律上不屬於英國領地，但名義上效忠英國皇室，且受英國政府保護。

澤西島政府日前依據英歐貿易協議公告新的捕魚許可證，要求法國漁民必須證明曾在該海域捕魚，才能獲得捕魚許可證，但此舉引發法國漁民抗議，法國海事部長吉拉丹（Annick Girardin）認為，若澤西島政府不取消新規，將切斷延伸至澤西島的電力供應。

澤西島政府則表示，新的捕魚許可證申請規定符合貿易協議，也指出將於週四與法方抗議者會面，交換意見。目前該海域尚未發生任何衝突。

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