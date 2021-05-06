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    日本民眾請願取消東京奧運！已獲5萬人簽署

    雖然有大約70%~80%的日本公民希望奧運能取消或延期，但種種跡象卻表明奧運應該會如期舉行。（歐新社）

    雖然有大約70%~80%的日本公民希望奧運能取消或延期，但種種跡象卻表明奧運應該會如期舉行。（歐新社）

    2021/05/06 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運即將在7月23日舉行，距離開幕時間不到3個月，但日本近日在網路上發起了請願活動，希望能取消東京奧運，如今已經獲得了超過5萬個簽署。

    綜合外媒報導，請願書是由數個處於緊急狀態的地區所推動，包括東京、大阪等武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒感染較嚴重的地區。日本預計在5月11日取消緊急狀態，但有些日本報導認為，緊急狀態可能會再延長。

    請願書的訴求對象是國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach），巴赫則預計在本月下旬訪問日本，並在5月17日在廣島參與奧運聖火傳遞。另外，有些反對舉辦奧運的活動正在東京籌畫中，而巴赫有機會前往東京。

    雖然有大約70%~80%的日本公民希望奧運能取消或延期，但種種跡象卻表明奧運應該會如期舉行。先前日本首相菅義偉、東京奧運會組織委員會會長橋本聖子與巴赫，都曾多次表示一定會舉行奧運不再延遲或取消。

    請願書是由曾經多次競選東京都知事的律師，宇都賢二（Kenji Utsunomiya）所策畫，計畫開始後，已經得到5萬個簽名。

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