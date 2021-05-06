以色列總統點名拉皮德組閣 納坦雅胡時代恐告終

以色列街頭上，第1大黨聯合黨黨魁、現任總理納坦雅胡（左），與3月大選後成為第2大黨的未來黨領導人拉皮德（右）競選廣告看板並列。納坦雅胡肖像上被塗寫上希伯來語「回家」。由於納坦雅胡未能在期限內組成新政府，以色列總統李佛林今天欽點拉皮德籌組新政府。此舉可能導致納坦雅胡時代結束。（美聯社）

2021/05/06 16:18

〔中央社〕以色列總統李佛林今天欽點中間派政治人物拉皮德（Yair Lapid）籌組新政府。拉皮德是總理納坦雅胡的強勁政敵，此一發展可能預示著納坦雅胡縱橫以色列政壇的時代即將結束。

71歲的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾於1996年到1999年擔任總理，之後又從2009年任總理至今，是以色列掌權最久的領導人。他自2019年起，透過4次選舉試圖保住職位，但都無法得出決定性結果，還被控涉貪，但他矢口否認。

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路透社報導，李佛林（Reuven Rivlin）發表電視演說宣布，他選擇曾任財政部長的拉皮德組建政府，並說，拉皮德在120名國會議員中獲56人支持，尚未超過半數。

李佛林說：「目前清楚的是，儘管困難重重，國會議員拉皮德可以籌組獲得以色列國會信心的政府。」

率領未來黨（Yesh Atid）的拉皮德在接受提名的聲明中說，他的目標是成立結合左派、右派與中間派的政府，「反映我們沒有彼此仇恨的事實」。

不過，57歲的拉皮德已排除與納坦雅胡在政府內共事的可能性，理由是納坦雅胡面臨刑事起訴。

納坦雅胡似乎還抱著能持續掌權的一線希望，他懇請極端民族主義者班奈特（Naftali Bennett）和他聯手籌組「穩固的右翼陣營」，掌控國會59個席次，但還是沒有過半數。

拉皮德獲提名組閣後，納坦雅胡說，政黨聯盟「右傾」（Yamina）的班奈特加入，可說服目前效忠拉皮德的其他右翼國會議員倒戈。

納坦雅胡說：「情況非常簡單，這（由拉皮德率領的聯合政府）將是危險的左翼政府。」

最近一次在3月23日舉行的國會選舉，是在納坦雅胡因賄賂、詐欺和背信指控而受審時舉行，不管是現任政府，還是抱持不同政治理念卻為罷黜納坦雅胡而籌組的鬆散聯盟，都沒有獲得過半席次。

李佛林4月初提名納坦雅胡籌組內閣，但納坦雅胡未能同意右翼陣營提出的條件，28天的組閣時間於昨天午夜截止，李佛林繼而授權拉皮德組閣；如今拉皮德也有28天的期限。

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