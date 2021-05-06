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    悚！獸父性侵網紅女兒 影片還放群組銷售

    2021/05/06 16:36

    〔即時新聞／綜合報導〕日前中國雲南發生1起駭人事件，1名13歲網紅直播主遭父親趙某要求拍攝裸露照片，還被親生父親多次性侵錄製成影片後，放在私密通訊群組當作商品交易買賣。據了解，影片交易是從去年10月開始，經人舉報後整起事件才曝光，目前趙某已被逮捕，案件仍在偵辦中。

    《網易新聞》報導指出，年僅13歲的網路直播主趙小貝（化名），因為開朗、自信的性格吸引數萬粉絲追蹤，而其父親趙某則靠著經營女兒的「快手視頻」和直播維生，但根據警方調查，約在去年10月，若有人在直播中「抖內」影片，趙某就會主動提供趙某要求趙小貝擺拍的裸露照片或性侵親生女兒的猥褻影片資訊，藉此大撈一筆。

    中國媒體化身民眾，加趙某好友後，假意要購買影片，一來一往的回覆，才蒐集到證據並揭發整起事件，諷刺的是，與趙某和趙小貝同住的趙家老母完全矇在谷底，仍認為兒子是「老實人」，還驕傲地說，「家中建築是兒子裝修，社區的公廁也是」，警方上門逮捕趙某，還直呼，「掙菜錢的直播怎麼就違法了？」因考量到趙母年邁擔心無法承受現實打擊，警方並未將跟她透露實情。

    不過，整起事件仍有疑點，趙某於上個月11日被依「涉嫌強姦未滿14歲幼女」遭逮捕，手機被沒收的情況下，卻在上個月22日，第三方還能加入趙某的「微信」和「QQ帳號」，甚至有人回信並兜售犯案過程的照片與影片，事件疑似不單純，但當地警方表示目前案件仍在偵辦中，因此不透露資訊。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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