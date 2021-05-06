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    千萬網紅「特效假面」掉了 「蘿莉」假象幻滅...毒舌粉絲狂喊阿姨

    21歲中國網紅「蔡蘿莉」靠著「蘿莉」設定在抖音上吸粉千萬。（翻攝蔡蘿莉推特）

    21歲中國網紅「蔡蘿莉」靠著「蘿莉」設定在抖音上吸粉千萬。（翻攝蔡蘿莉推特）

    2021/05/06 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕在濾鏡與特效加持下，路人也能變正妹，在茫茫人海中，網紅想脫穎而出，賣「人物設定」可能是方法之一；21歲中國網紅「蔡蘿莉」靠著「蘿莉」設定在抖音上吸粉千萬，卻在日前拍影片時，特效有一瞬間消失，原型畢露的樣子被粉絲截圖瘋傳。對此，她本人氣到崩潰摔手機，怒吼「不就是臉圓了點，眼睛小了點，醜了點」。

    綜合媒體報導，蔡蘿莉打線上遊戲走紅，靠拍攝濾鏡、美顏特效與日系衣著營造蘿莉（意指第二性徵未發育或未完全發育的女童）人設吸粉千萬，甚至被粉絲稱為「二次元一姐」、「抖音四大蘿莉」；然而，百密總有一疏，蔡蘿莉在4日上傳一支變裝遊戲的影片，把頭套拿掉的一瞬間，超強特效意外消失，讓她原形畢露。

    失去濾鏡，蔡蘿莉從中國網紅千篇一律的大眼錐子臉變回正常長相，儘管她真實樣貌清秀，前後差別卻讓粉絲無法買帳，毒舌直喊「原來是阿姨打擾了」、「30多歲的老阿姨」、「阿姨好好護膚吧」、「第一眼以為是她媽」，更批她「長相不是蘿莉卻操蘿莉人設」，截圖甚至上了中國的熱搜排行榜。

    酸言酸語湧入，讓蔡蘿莉大受打擊，對此，她錄了一段影片回應，情緒激動崩潰摔手機，直言不用酸民截圖了，「我自己來」、「不就是臉圓了點，眼睛小了點，醜了點」，也將素顏截圖打上美顏特效放在影片裡。

    蔡蘿莉把頭套拉下的一瞬間，拍攝特效消失，真實樣貌被粉絲嫌棄。（翻攝微博）

    蔡蘿莉把頭套拉下的一瞬間，拍攝特效消失，真實樣貌被粉絲嫌棄。（翻攝微博）

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