臉書繼續禁川普 民主黨讚歡迎、共和黨痛批言論控制

美國臉書公司獨立監督機構「監督委員會」（Oversight board）宣布，將繼續維持對川普的停權狀態。（法新社）

2021/05/06 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普先前遭到臉書停權，5日美國臉書公司獨立監督機構「監督委員會」（Oversight board）宣布，將繼續維持對川普的停權狀態，對此美國國會兩黨各有不同反應。

《美國之音》報導，共和黨方面，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）痛批，臉書監委會宛如民主黨的「超級政治行動委員會」，而非言論自由和公開辯論的平台，所有保守派都可能成為臉書下一個目標。參議院商業委員會首席共和黨議員威克（Roger Wicker）則說，臉書此舉說明了大型科技公司對言論的控制，以及國會為何應採取對他們的遏止行動。

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民主黨方面，眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）大讚臉書，認為他們不希望成為傳遞川普那些觀點的途徑，而且他們有權那麼做。參議院情報委員會主席沃納（Mark Warner）則說，多年來，我們看到川普以及一些外國領導人，透過臉書和其他社交平台散布假消息，霸凌對手、傳播反民主言論，他對於臉書這一決定表達歡迎之意，但也提到，危險份子仍能透過平台造成問題，決策者應該推動有效監督機制。

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