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    美釋出挺烏抗俄訊號 布林肯將訪基輔與烏國總統會面

    布林肯週四將前往基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（法新社）

    布林肯週四將前往基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（法新社）

    2021/05/06 07:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前在烏克蘭邊境大舉集結部隊，使得烏俄邊境一時戰雲密布，雖然莫斯科當局4月22日宣布撤軍，但目前邊境地帶仍有部分俄國軍隊駐守。美國為了表示對烏克蘭的支持，國務卿布林肯（Antony Blinken）預計將在本週四造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

    綜合外媒報導，當俄羅斯與烏克蘭在邊境僵持不下時，拜登4月份時曾向澤倫斯基表達「堅定不移的支持」，在俄烏兩國軍隊對峙的情況下，也促使基輔當局呼籲美國及歐洲協助烏克蘭盡快加入北約，此議題當時也受到廣泛討論。時至4月22日，莫斯科當局突然宣布撤軍，邊境的緊張態勢才稍為獲得緩解。

    針對美方將派布林肯造訪基輔，烏克蘭外交部副部長葉寧（Yevhenii Yenin）表示：「我們認為此次訪問是美國對於反擊俄羅斯侵略的強大支持信號。」美國國務院在一份聲明中說，布林肯將重申美國堅定不移地支持烏克蘭主權和領土完整的決心，並將鼓勵烏克蘭的機構改革取得進展，特別是反腐敗行動，對於確保烏克蘭的民主體制、經濟繁榮和歐洲的未來十分重要。布林肯也是拜登政府第一位訪問烏克蘭的官員。

    前美國駐烏克蘭最高外交官小威廉·泰勒（William B. Taylor Jr.）指出，美國應該優先考慮釋出對抗普廷的堅定信號，其中首先要做也是最重要的，就是烏克蘭有能力起身對抗普廷。小威廉·泰勒強調，目前俄羅斯軍隊尚未完全從邊境撤離，仍有許多軍事力量足以「幹些壞事」。

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