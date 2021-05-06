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    首頁　>　國際

    比利時副總理挺台參與WHA 指注意到中國阻擾

    2021/05/06 01:06

    〔中央社〕比利時副總理兼外長威爾梅斯5月4日表示，注意到2017年之後中國不同意台灣參與世界衛生大會（WHA）的要求，比利時認為根據台灣應對疫情等經驗，應參與今年世衛大會。

    比利時聯邦眾議院外交委員會4日開會，眾議員龐蒂爾（Annick Ponthier）向威爾梅斯（Sophie Wilmes ）提出與台灣相關問題，包括比利時政府是否支持台灣成為世衛大會觀察員並能充分參加世界衛生組織（WHO）會議、活動與相關機制？以及對中國排斥和不承認台灣為世衛組織會員國有何看法？

    威爾梅斯回答在促進國際組織的運作並符合全球利益下，比利時支持台灣在多邊領域中參與專業性國際組織的技術工作，這即是有意義參與的概念。

    她表示，2009年至2016年台灣以觀察員身份參加了世衛大會。也注意到，此後中國不同意台灣被接納為觀察員的要求。在疫情大流行的背景下，比利時主張應包容各方。

    威爾梅斯強調，根據台灣在應對2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情大流行病以及其它公共衛生挑戰方面的經驗，「我們認為台灣應被邀請為今年世衛大會的觀察員」。

    她說，台灣和中國必須討論台灣參與的具體方式。比利時呼籲雙方尋求務實的解決方案。

    龐蒂爾聽完威爾梅斯的回應後說，台灣獲得支持非常重要，促請威爾梅斯應將比利時眾議院2020年通過支持台灣國際參與決議案付諸行動。（編輯：陳正健）

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