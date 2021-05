鼻酸！女兒餵水也不行 男子染疫不准回村病死郊外

2021/05/05 21:22

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情在印度不斷延燒。近日一段令人心碎的影片曝光,一名男子因染疫返鄉,不過卻被村民拒於村外,奄奄一息的他倒在地上,女兒想上前餵他喝水,不過母親怕被傳染而將她拉開,最終男子病逝。

綜合外媒報導,這起事件3日發生在安德拉邦,44歲的工人奈杜(Asiri Naidu)平時與家人在維傑亞瓦達 (Vijayawada)生活,不過由於疫情日漸嚴重,一家人回到老家,但村民們害怕受到病毒傳染,因此不允許他們入村,只能待在村莊外頭的一間茅草屋。

不幸的是,奈杜真的染上了肺炎,病情一天比一天嚴重,影片中可見,奄奄一息的奈杜倒在地上,妻女戴著口罩站在一旁,女兒不忍父親受苦,拿著一瓶礦泉水向前,打算餵他喝水,這時奈杜咳了一下,妻子馬上將女兒拉開,女兒握了握他的手,不過父親卻連回應的力氣都沒有,她見狀再也無法忍受滿溢的悲傷,當場崩潰大哭,相當令人不捨。

據報導,奈杜最終還是不敵病魔走了,這則令人心碎的影片在網路上傳播開來後,一些官員和善心人士也前往該村莊,協助這家人處理奈杜的後事。

Daughter Tried to Save Father till Last Seconds by pouring water in his mouth.

Asiri (44) a daily wage worker in #Vijayawada Died in front of the Family due to #COVID19. pic.twitter.com/Ic8lbYmnAa