鼻酸！女兒餵水也不行 男子染疫不准回村病死郊外

奈杜因感染肺炎奄奄一息，女兒上前嘗試餵水給他，母親擔心傳染而急著將她拉開。（圖片截取自Twitter）

2021/05/05 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在印度不斷延燒。近日一段令人心碎的影片曝光，一名男子因染疫返鄉，不過卻被村民拒於村外，奄奄一息的他倒在地上，女兒想上前餵他喝水，不過母親怕被傳染而將她拉開，最終男子病逝。

綜合外媒報導，這起事件3日發生在安德拉邦，44歲的工人奈杜（Asiri Naidu）平時與家人在維傑亞瓦達 （Vijayawada）生活，不過由於疫情日漸嚴重，一家人回到老家，但村民們害怕受到病毒傳染，因此不允許他們入村，只能待在村莊外頭的一間茅草屋。

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不幸的是，奈杜真的染上了肺炎，病情一天比一天嚴重，影片中可見，奄奄一息的奈杜倒在地上，妻女戴著口罩站在一旁，女兒不忍父親受苦，拿著一瓶礦泉水向前，打算餵他喝水，這時奈杜咳了一下，妻子馬上將女兒拉開，女兒握了握他的手，不過父親卻連回應的力氣都沒有，她見狀再也無法忍受滿溢的悲傷，當場崩潰大哭，相當令人不捨。

據報導，奈杜最終還是不敵病魔走了，這則令人心碎的影片在網路上傳播開來後，一些官員和善心人士也前往該村莊，協助這家人處理奈杜的後事。

Daughter Tried to Save Father till Last Seconds by pouring water in his mouth.

Asiri （44） a daily wage worker in #Vijayawada Died in front of the Family due to #COVID19. pic.twitter.com/Ic8lbYmnAa — Hyderabad Post （@TheHydPost） May 3, 2021

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