臉書監督委員會決議繼續將川普帳號停權
〔即時新聞／綜合報導〕美國臉書公司獨立監督機構「監督委員會」（Oversight board）今日宣佈，機構「支持」臉書公司（Facebook）對前總統川普（Donald Trump）永久停權的處分，但委員會也表示，臉書公司必須在6個月內對這樣的懲罰規定重新審視。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，委員會在聲明中表示，「在宣佈此裁決算起的6個月內，臉書公司必須對1月7日這個專斷的舉動進行復審，然後再作出適當的處分。」、「這個（新的）處分必須以違反規範的嚴重性，以及對後續造成傷害的可能性為基礎來論定，它也必須依據臉書公司的嚴重違規行為的規範，而這些規範必須是明確、有其必要且適當的。」
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委員會同時也批評了臉書公司將川普永久停權的舉動，稱它為「含糊不清、沒有判罰標準，而且臉書公司在事後還把這個事件丟給監督委員會解決，試圖規避責任」。
此裁決同樣適用於臉書旗下的社交平台Instagram。川普在兩平台上大約有6千萬的粉絲。
美國國會在今年1月6日進行認證總統大選結果的程序，但大批川普支持者在川普的號召下湧入華府示威，部分激進份子更衝進國會鬧場，此示威衝突造成傷亡，震驚全球，美國臉書公司認為川普在社群媒體發文煽動群眾，隨後便將川普（Donald Trump）的帳號永久停權，其後推特、YouTube等社交平台也跟進。