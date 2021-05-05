臉書監督委員會決議繼續將川普帳號停權

臉書監督委員會宣布支持臉書公司將美國前總統川普帳號停權的處分。（法新社）

2021/05/05 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國臉書公司獨立監督機構「監督委員會」（Oversight board）今日宣佈，機構「支持」臉書公司（Facebook）對前總統川普（Donald Trump）永久停權的處分，但委員會也表示，臉書公司必須在6個月內對這樣的懲罰規定重新審視。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，委員會在聲明中表示，「在宣佈此裁決算起的6個月內，臉書公司必須對1月7日這個專斷的舉動進行復審，然後再作出適當的處分。」、「這個（新的）處分必須以違反規範的嚴重性，以及對後續造成傷害的可能性為基礎來論定，它也必須依據臉書公司的嚴重違規行為的規範，而這些規範必須是明確、有其必要且適當的。」

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委員會同時也批評了臉書公司將川普永久停權的舉動，稱它為「含糊不清、沒有判罰標準，而且臉書公司在事後還把這個事件丟給監督委員會解決，試圖規避責任」。

此裁決同樣適用於臉書旗下的社交平台Instagram。川普在兩平台上大約有6千萬的粉絲。

美國國會在今年1月6日進行認證總統大選結果的程序，但大批川普支持者在川普的號召下湧入華府示威，部分激進份子更衝進國會鬧場，此示威衝突造成傷亡，震驚全球，美國臉書公司認為川普在社群媒體發文煽動群眾，隨後便將川普（Donald Trump）的帳號永久停權，其後推特、YouTube等社交平台也跟進。

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