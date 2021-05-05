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    巴西小鎮爆攻擊案 18歲嫌疑人持刀闖托兒所殺3童

    巴西南方小鎮紹達迪一名18歲男子今天涉嫌持類似武士刀的利刃闖入一家托兒所，殺害3名幼童和兩名工作人員。（圖擷取自網路）

    巴西南方小鎮紹達迪一名18歲男子今天涉嫌持類似武士刀的利刃闖入一家托兒所，殺害3名幼童和兩名工作人員。（圖擷取自網路）

    2021/05/05 21:52

    〔中央社〕巴西南方小鎮紹達迪（Saudades）警方今天表示，一名18歲男子持類似武士刀利刃闖入一家日間托兒所，殺害3名幼童和兩名工作人員。此案震驚了這座約有一萬人口的小鎮。

    位於聖卡塔里納州（Santa Catarina）的紹達迪鎮當局表示，嫌疑人犯案後，持刀劃傷自己的頸部、腹部和軀體。警方在聲明中說，嫌疑人立即被送醫，狀況危急。

    官員並未說明這起攻擊案的犯案動機，僅說行凶者並無前科。

    緊急救援人員艾可（Leonardo Ecco）受訪時表示：「消防員抵達這家日間托兒所時，看到極殘忍的場面。已經有孩子和工作人員喪命了。」

    27歲的托兒所員工畢亞澤貝提（Aline Biazebetti ）住在托兒所附近，當時正好在家，她描述了得知出事時的恐怖感覺。

    「我聽到慘叫和求救聲，我告訴父親：『托兒所出事了。』我走到外面，看見同事呼救說：『拜託報警，有人帶武器闖入，在殺害孩子們。』」

    當局並未公布受害兒童的年齡。當地媒體提到，這家托兒所專門招收6個月到兩歲大的孩子。

    除了3名幼童喪命之外，警察局長費瑞拉（Jeronimo Marcal Ferreira）在案發地點外受訪時說，還有一個孩子受輕傷。

    法新社報導，一名警員形容凶器類似武士刀，還向媒體展示裝著這把刀的證物袋，刀身已用黃色塑膠布包裹，可以說是長刀，也可以說是短劍。

    聖卡塔里納州長雷納（Daniela Reinehr）宣布全州為這起事件哀悼3天。

    巴西上一次發生致命校園攻擊案是在2019年3月，地點在大城聖保羅（Sao Paulo）附近的蘇沙諾市（Suzano）一所中學，兩名離校學生持槍擊斃8人，然後自殺。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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