不甩推特臉書禁令！ 川普推新網路平台暢所欲言

川普團隊推出最新類似部落格的網站，讓川普能夠在網路上暢所欲言。（圖擷取自）

2021/05/05 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）監督委員會即將在5日做出決定，是否維持美國前總統川普的封殺令。而就在前一天，川普團隊推出最新類似部落格的網站，讓川普能夠在網路上暢所欲言。

《福斯新聞》報導，這個網站被稱作「來自川普的書桌」（From the Desk of Donald J. Trump） ，該網站可以讓川普發表評論、照片和影片，並可以讓貼文分享到臉書或推特，但是網友無法回覆貼文。一位消息人士透露，網站只允許川普單向交流。

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據了解，該網站是由私人公司Nucleus所設立的，而Nucleus是川普前競選團隊經理帕斯凱爾（Brad Parscale）所成立的。這個網站能夠註冊，民眾只要輸入電話號碼和電子郵件，就能在川普發布新消息時收到通知。

川普的資深顧問米勒（Jason Miller）在推特說，網站上的這些貼文不是川普計畫推出的新社群媒體平台，「在不久的將來，我們將在這方面提供更多訊息。」

《路透》報導，推特發言人表示，只要素材沒有違反推特的規定，分享網站的內容是被允許的，但那些試圖規避禁令的貼文則不被允許，推特將會留意這些情況。臉書目前還沒有回應。

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