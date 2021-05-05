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    希臘鬆綁旅遊禁令拚觀光 法國和西班牙擬6月跟進解封

    希臘政府本月3日宣布，將重新開放餐廳及酒吧重新營業，以迎接15日即將到來的旅遊旺季。（彭博）

    希臘政府本月3日宣布，將重新開放餐廳及酒吧重新營業，以迎接15日即將到來的旅遊旺季。（彭博）

    2021/05/05 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，各地似乎都迎來第2波大流行，不過，位在歐洲的希臘卻打算重新開放餐和酒吧，來迎接5月15日即將到來的旅遊旺季，多個歐洲國家也考慮在夏季開放疫苗接種者觀光。

    根據《路透社》報導，希臘政府本月3日宣布，將開放餐廳及酒吧重新營業，解封6個月前實行的封鎖措施，以迎接15日即將到來的旅遊旺季，離全面解封又更進一步，許多居民也期盼能在今年夏天之前能回歸正常生活的步調。

    報導提到，希臘政府做出解封的決定，無非就是因為旅遊業佔了該國經濟生產及就業人口的五分之一，而且希臘1100萬人口中，已有300萬人至少接種了第一劑疫苗，迫於權衡經濟和防疫，才不得不做出此大膽決定。

    報導也說，相較於法國、英國、義大利和西班牙等疫情嚴峻的歐洲國家，希臘疫情相對較不嚴重，但首都雅典和第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）近幾個月確診數激增，有惡化趨勢，截至目前希臘已有近35萬人確診和1萬多人死亡。

    此外，《AFAR》則指出，希臘最近也新開放了巴哈馬、格瑞那達及賽普勒斯的觀光客，只要該國民眾持疫苗接種證明，即可至希臘觀光；另外，多個歐洲國家也釋出訊息，指出將開放疫苗接種者在今年夏季前往該國旅遊，目前法國和西班牙已宣布支持，將於6月解封旅遊禁令。

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