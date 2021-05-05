與男友訂婚兩年 紐西蘭總理透露將舉辦「夏季婚禮」

紐西蘭總理阿爾登將與男友蓋佛德結婚。（歐新社）

2021/05/05 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕41歲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）是紐西蘭有史以來最年輕的總理，而她的家庭生活也受到紐國民眾關注，阿爾登今日接受電台專訪時，透露她將在夏季（南半球夏季為12月至2月）舉行婚禮。

綜合外媒報導，阿爾登在2019年時與男友蓋佛德（Clarke Gayford）訂婚，兩人目前也育有一個3歲女兒內芙（Neve），阿爾登同時也是世界史上第二位在任內懷孕的民選國家領導人。由於兩人在2019年訂婚後，一直沒有確定結婚日期，這也讓許多紐國民眾十分好奇，阿爾登今日則在接受電台訪問時，表示她將在夏季與蓋佛德完成婚事，不過她並沒有透露具體日期。

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阿爾登提到，屆時婚禮舉行時可能會邀請一些賓客前來參加，阿爾登也坦言，覺得自己「太老了」，無法舉行新婚派對，因此婚禮可能不會採用傳統方式慶祝。

阿爾登自2017年上任後，執政成績亮眼，2020年初爆發武漢肺炎疫情時，阿爾登也果斷下令關閉紐西蘭邊境，紐國的防疫成績也在世界名列前茅。由於處理疫情及基督城清真寺槍擊案等議題得宜，阿爾登在2020年10月帶領工黨勝選，同時也是紐西蘭首次有單一政黨取得國會過半議席。

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