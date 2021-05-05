疫苗接種新目標 拜登：7/4前讓全美7成成年人接種

美國總統拜登4日宣布接種疫苗的新目標，希望在美國獨立紀念日（7月4日）前讓全美70％的成年人至少接種一劑疫苗，拜登也提到，待食品及藥物管理局（FDA）批准過關，就會讓12至15歲兒童也接種疫苗。（路透）

2021/05/05 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國總統拜登4日宣布接種疫苗的新目標，希望在美國獨立紀念日（7月4日）前讓全美70％的成年人至少接種一劑疫苗，拜登也提到，待食品及藥物管理局（FDA）批准過關，就會讓12至15歲兒童也接種疫苗。

美國總統拜登4日宣布，其上任百日要接種一億劑疫苗的目標已經達成，目前累計已兩億多劑，他為此也宣布第二階段的疫苗接種的重點跟目標，希望在美國獨立紀念日前讓全美7成的成年人至少接種一劑疫苗，並讓1.6億的美國人完全接種疫苗。事實上，美國近日的每日疫苗注射的速度正在下滑，相較於4月13日的340萬人的高點，本週一的疫苗接種量已下滑到230萬，因此拜登也提及，目前正陸續推出各項讓美國民眾更願意去接種的方案。

請繼續往下閱讀...

外媒近日也有消息指出，輝瑞及BioNTech疫苗已向FDA提出申請，希望讓12歲到15歲的青少年也能接種其疫苗，外媒指預估下週前FDA就會核准，雖然目前FDA尚未正面回應，不過拜登4日也表示，只要FDA核准，就會盡快安排12至15歲兒童進行接種。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法