為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疫苗接種新目標 拜登：7/4前讓全美7成成年人接種

    美國總統拜登4日宣布接種疫苗的新目標，希望在美國獨立紀念日（7月4日）前讓全美70％的成年人至少接種一劑疫苗，拜登也提到，待食品及藥物管理局（FDA）批准過關，就會讓12至15歲兒童也接種疫苗。（路透）

    美國總統拜登4日宣布接種疫苗的新目標，希望在美國獨立紀念日（7月4日）前讓全美70％的成年人至少接種一劑疫苗，拜登也提到，待食品及藥物管理局（FDA）批准過關，就會讓12至15歲兒童也接種疫苗。（路透）

    2021/05/05 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國總統拜登4日宣布接種疫苗的新目標，希望在美國獨立紀念日（7月4日）前讓全美70％的成年人至少接種一劑疫苗，拜登也提到，待食品及藥物管理局（FDA）批准過關，就會讓12至15歲兒童也接種疫苗。

    美國總統拜登4日宣布，其上任百日要接種一億劑疫苗的目標已經達成，目前累計已兩億多劑，他為此也宣布第二階段的疫苗接種的重點跟目標，希望在美國獨立紀念日前讓全美7成的成年人至少接種一劑疫苗，並讓1.6億的美國人完全接種疫苗。事實上，美國近日的每日疫苗注射的速度正在下滑，相較於4月13日的340萬人的高點，本週一的疫苗接種量已下滑到230萬，因此拜登也提及，目前正陸續推出各項讓美國民眾更願意去接種的方案。

    外媒近日也有消息指出，輝瑞及BioNTech疫苗已向FDA提出申請，希望讓12歲到15歲的青少年也能接種其疫苗，外媒指預估下週前FDA就會核准，雖然目前FDA尚未正面回應，不過拜登4日也表示，只要FDA核准，就會盡快安排12至15歲兒童進行接種。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》醫師精闢分析 「台灣不會是下一個印度」
    2021/05/05 00:49

    武漢肺炎》醫師精闢分析 「台灣不會是下一個印度」
    歧視！港府強制外傭打疫苗才能續約 林鄭滅火：再檢討
    2021/05/05 00:13

    歧視！港府強制外傭打疫苗才能續約 林鄭滅火：再檢討

    富蘭克林獨家引進美國註冊基金 並推限時優惠
    武漢肺炎》英國旅遊即將解封 估本週公布旅遊綠色清單
    2021/05/05 00:04

    武漢肺炎》英國旅遊即將解封 估本週公布旅遊綠色清單
    武漢肺炎》世衛發布中國國藥疫苗評估報告 曝效力安全不足
    2021/05/04 23:20

    武漢肺炎》世衛發布中國國藥疫苗評估報告 曝效力安全不足

    這樣野餐最時尚 紀卜心祭出秘密法寶
    接種2劑疫苗不敵變異病毒 印度裔傳染病專家病逝
    2021/05/04 22:32

    接種2劑疫苗不敵變異病毒 印度裔傳染病專家病逝
    國際今日熱門
    婚外情結束25年婚姻 世界首富貝佐斯與前妻各擁第二春
    2021/05/04 10:11

    婚外情結束25年婚姻 世界首富貝佐斯與前妻各擁第二春

    維持川普政策引批評 拜登將難民接收上限提高至6萬2500人
    2021/05/04 10:22

    維持川普政策引批評 拜登將難民接收上限提高至6萬2500人

    軍情動態》F-35C登航艦 下半年將隨「卡爾文森號」出海巡弋
    2021/05/04 10:23

    軍情動態》F-35C登航艦 下半年將隨「卡爾文森號」出海巡弋

    男癱軟機車前座赤腳一路磨擦 竟是鬧市上載屍
    2021/05/04 10:14

    男癱軟機車前座赤腳一路磨擦 竟是鬧市上載屍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播