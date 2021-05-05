立委催返國備詢又逼撤職 謝長廷感嘆：悲淒霸凌

2021/05/05 00:30

〔中央社〕駐日代表謝長廷因核廢水言論引發爭議，他今天在臉書（Facebook）發文表示，國民黨籍立委要催他返國備詢，但又提案要求立即將他撤職，他感覺這是悲淒的霸凌。

謝長廷在臉書發文表示，國民黨籍立委廖婉汝是立法院外交國防委員會召委，4月23日要他在4月29日返國備詢，依規定回台灣隔離共要21天，7天前通知，當然來不及。國民黨籍立委開記者會說：「謝長廷不回國，迴避立法院監督。」

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謝長廷表示，廖婉汝出身屏東縣，而他4月26日赴鹿兒島縣就是為屏東縣議會和鹿兒島縣議會的友好備忘錄簽署做見證，也為屏東縣物產展在鹿兒島縣廳舉行而造勢。

4月25日鹿兒島縣櫻島火山噴發，很多人勸他勿前往，但他認為不宜貿然爽約，可說是冒生命危險前往，而且又為了4月29日的變數匆匆提前一天回到東京待命。

謝長廷說，廖婉汝4月29日早上開會5分鐘就宣布散會，改訂5月24日要他赴立法院備詢。也就是5月2日以前他得上飛機，他只有3天時間準備，駐日代表處正巧發生工讀生確診，他忙著防疫、消毒、自肅的同時，又要訂機位、收拾行李和申請做PCR檢查，可說是蠟燭兩頭燒。

他4月30日看到媒體報導得知，國民黨籍委員正式提案要求立即將他撤職，他感覺這是悲淒的霸凌。

謝長廷寫道：「一方面要求我回台報告，怎麼又先提案要將我立即撤職。那回台一趟不是完全浪費公帑和時間？立法委員權力再大也不能自我矛盾吧？！」

謝長廷把實際狀況向外交部報告後，外交部認為他應留守駐地，做好防疫和外交公務，並避免萬一回台傳染給國人的風險。

他表示，曾當過多年立委，也看過很多濫用權力對公務員的惡整，這是民主成熟前的正常過程，他不畏懼，更不會逃避立院監督。他其實很想返國講個痛快，但外交部站在台灣整體利益所做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，他必須尊重。（編輯：劉學源）

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