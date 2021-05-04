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    怕中國不開心 紐西蘭拒定調新疆為「種族滅絕」

    紐西蘭總理阿爾登（左）2019年4月1日訪問中國，獲得中國國家主席習近平（右）接見。（法新社檔案照）

    紐西蘭總理阿爾登（左）2019年4月1日訪問中國，獲得中國國家主席習近平（右）接見。（法新社檔案照）

    2021/05/04 23:46

    〔編譯管淑平／綜合報導〕紐西蘭國會在野黨議員提出動議，討論是否將中國新疆維吾爾族人的人權問題定調為「種族滅絕」，4日在執政黨工黨反對下被打了回票，國會改為討論措辭較不強烈、更籠統的整個區域人權問題之動議。在國會做出這項決定前，紐國貿易部長才警告，中國「不會喜歡這樣的事情」，且肯定會衝擊與中國的貿易。

    衛報4日報導，國會預計5日會無異議通過經淡化後的新動議，不過，將不脫離紐國現有立場。提出原本動議案的在野黨「紐西蘭行動黨」（ACT Party）副黨魁、外交事務發言人范維爾登（Brooke van Velden）說，在國會佔多數的工黨不願支持原動議，除非刪除當中的「種族滅絕」（genocide）字眼，「令人遺憾的是，我們需要軟化用語才能討論強硬議題」。

    紐西蘭政府近日受到國內和國際盟友越來越大的壓力，要求對中國壓迫新疆維族採取更強硬立場。國會拒絕辯論定調「種族滅絕」的動議，是紐國政府再一次與英國、加拿大和美國等傳統夥伴不同調。

    英國國會上月表決通過，宣佈中國對新疆維族犯下種族滅絕罪行；英國、歐盟以及美國、加拿大，也針對新疆問題聯合制裁中國相關官員。日前紐國外交部長馬胡塔針對在「五眼聯盟」框架下以一致立場處理中國問題有不同意見，引發外界質疑紐國因為擔心遭中國報復，對維族問題軟弱。

    貿易部長歐康納（Damien O’Connor）4日參與工黨黨團有關「種族滅絕」動議的討論之前，就明白對記者說到此事牽涉的經濟利害關係，「很清楚的，中國政府不會喜歡這種事情（國會討論定調種族滅絕）．．．，我一點都不懷疑此事會（對貿易）有些衝擊。」

    最大反對黨「國家黨」主席科林斯（Judith Collins）說，紐國與中國的貿易關係「是房間裡的大象」，在討論中大家心知肚明，但是都不願多談，「看看此刻的貿易，就貿易而言，我們顯然受制於中國。我們的29%到30%的貿易是外銷到中國。」

    支持種族滅絕動議的綠黨外交事務發言人加赫拉曼（Golriz Ghahraman）說，貿易以及「種族滅絕」標籤會如何影響貿易，「明顯是政府最核心顧慮」，但是這不應該影響紐西蘭如何譴責專制政府，「知道我們如此公開說會將貿易置於大規模虐待、死亡之上，令人不安。」

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