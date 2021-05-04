311「奇蹟一本松」不孤單 岩手縣種回數萬顆松樹

311東日本大震災海嘯冲走岩手縣陸前高田市的高田松原7萬多棵松樹，僅一顆倖免於難，被稱為「奇蹟一本松」。（美聯社）

2021/05/04 22:53

〔中央社〕311東日本大震災海嘯冲走岩手縣陸前高田市的高田松原7萬多棵松樹，僅一顆倖免於難，被稱為「奇蹟一本松」，縣市及民間團體努力種回4萬棵松，期待重振往日風光。

10年前的311大地震發生後海嘯侵襲陸前高田市，約2萬5000名居民中逾1700人罹難或失蹤，連市長戶羽太的妻子也被海嘯冲走，4月5日才認屍。

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這座城市的高田松原有白砂青松，被列為國家名勝地、日本百景之一，這裡的海水浴場每年約可吸引100萬名遊客前來。但311大地震海嘯幾乎將高田松原整個冲毀，海邊的7萬多棵松僅留下一棵松樹，被稱為「奇蹟一本松」、「希望之松」，但受到海嘯鹽水影響，翌年5月枯死。

「在災區完全重建前，我們需要這棵樹」，戶羽太說出想將此松樹當成矢言復興（重建）象徵的心聲。後來，陸前高田市擬定保存這棵松的計畫，將這棵松樹大卸成9塊，樹幹做防腐處理後中間置入棒子補強，枝葉是複製品。

花巨款製作一棵假松樹值得嗎？今年3月16日，一般社團法人「Marugoto陸前高田」的理事古谷惠一對媒體表示，這是市民帶頭募款籌得1億5000萬日圓（約新台幣3836萬元）進行松樹的保存工作，並沒用到公款。

古谷告訴記者，目前大家所處的位置原本是一片松林，為何7萬多棵松樹僅剩一顆沒被海嘯冲走，有很多種說法。他說，有人認為是這棵松樹旁的青年旅社替松樹擋住海嘯，也有人認為，這棵松樹所在地的地勢較低，所以倖免於難。

奇蹟一本松的周邊這10年來不斷進行建設，包括面對廣田灣的高田地區海岸建設防波堤，高度12.5公尺，全長2公里，相當壯觀。311大地震前這裡的防波堤高度僅5.5公尺。

古谷說：「現在眼前的廣田灣看起來很寧靜，但站在這防波堤，很難想像311大地震當天的海嘯比這更高出4公尺。威力強大的海嘯朝著市街衝擊。」

這一地帶約99%被海嘯冲毀，岩手縣與陸前高田市及當地的NPO（非營利組織）法人「守護高田松原之會」決定找來志工一起栽種松苗，2017年開始在防波堤靠海一側栽種，原本預定去年春天完成栽種4萬棵松樹苗的計畫受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響延期。

今年4月1日，栽種松樹苗的海邊首度開放給一般民眾參觀，栽種4萬棵松樹苗的計畫預計5月完成，首批栽種的松樹已長高將近2公尺。古谷表示，這些松苗是真的從松原高田的松樹毬果取出DNA種植的，期待50年後可以形成一片松林。

被海嘯侵襲過的土地不適合住人，為了追悼311大地震的罹難者，將震災記憶與教訓傳承給後代，並向海內外展現重建（復興）的意志，日本中央與地方政府合力興建高田松原海嘯復興祈念公園，前年9月道之驛（道路休息站）高田松原、東日本大震災海嘯傳承館（岩手海嘯紀念館）、國營追悼暨祈願設施等陸續開放。

岩手海嘯紀念館，是日本東北規模最大的海嘯傳承館，屬國營紀念館，陳設分「探究歷史」、「了解事實」、「記取教訓」、「共同推動復興」等4大展區，陳列著受海嘯摧毀的實體物品，包括消防車、大橋等，也播放影片、展示圖片等。館內照片也可看到311大震災後，台灣的搜救隊、美軍的救災情形。

這座紀念館的建築設計具有祈念與鎮魂（慰靈）的含意，大屋頂的外觀一片白色水泥板有間接照明燈小洞共1萬8434個，夜間點燈，這數字是311大震災罹難者人數。

岩手、宮城等日本東北4縣全長500公里的太平洋沿岸受到311大地震及海嘯侵襲後，為了讓更多人記取震災教訓，提升防災意識，日本產官學界合力設計出一條「311傳承路」，仿效17世紀俳句聖人松尾芭蕉所走的「奧之細道」，打造成現代版奧之細道。

這是運用4縣登記的「震災傳承設施」網絡打造振興災區的平台，已有276個設施登記為震災傳承設施，陸續開放參觀。

奇蹟一本松的周邊，陸前高田青年旅社、原本的道路休息站TAPIC45、下宿定居促進住宅、氣仙中學（舊校舍）都是震災傳承設施。氣仙中學的舊校舍4月30日是311震災後首度開放給陸前高田市民參觀，6月起對一般民眾開放。

東北的養殖業和觀光業也逐漸復興，廣田灣目前有400多座牡蠣養殖浮棚。附近的海水浴場預定今年7月重啟，是311大地震後首度重啟。

「奇蹟一本松」因受到海嘯鹽水影響，翌年5月枯死，高田市擬定保存這棵松的計畫，將這棵松樹大卸成9塊，樹幹做防腐處理後中間置入棒子補強。（法新社）

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