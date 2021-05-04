中共PO圖嘲笑印度疫情犯眾怒 專家點出「4個不尋常」

中共中央政法委官方微博「中國長安網」本月1日PO出一張「中國點火VS印度點火」的梗圖犯眾怒。（圖翻攝自推特）

2021/05/04 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，連日以來單日確診和死亡數都創新高，各處可見醫療資源崩潰、臨時火葬場林立的慘況，宛如人間煉獄。然而被視為造成疫情爆發元兇的中國，日前竟然PO梗圖嘲笑印度疫情，引發眾怒。對此，有專家跳出來點出此次事件發生了4個不尋常的地方，並直言PO出梗圖的中共政法委，抹煞了中國國家主席習近平的「苦心」。

中共中央政法委官方微博「中國長安網」本月1日PO出一張「中國點火VS印度點火」的梗圖，並標註「＃印度單日新增確診超40萬例」；圖中可見中國發射火箭現場對比印度火化染疫死亡遺體的畫面，諷刺意味十足，不僅國外網友震怒，中國網友也看不下去，痛批該貼文「泯滅人性」。

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對此，《大紀元時報》時事評論員唐靖遠酸中共政法委的這篇貼文「值4個師的戰狼」，直言這不僅僅是單純諷刺印度，實際上更是中共對印度單日確診突破40萬大關的「慶賀」，「『印度單日新增確診超40萬例』的文字前面，就差『熱烈祝賀』4個字了。」；今天（4日）他也在推特上分享自己在這次「點火事件」中，發現的4個「不尋常」。

唐靖遠表示，第一個不尋常就要提到上月30日，習近平致電印度總理莫迪（Narendra Modi）表達慰問，並表示願意提供援助，沒想到才隔一天，中共政法委就PO梗圖大肆嘲諷印度疫情，完全抹煞習近平剛表現出來的善意。但唐靖遠也表示，「這並不是一時的心血來潮撞到了槍口上，是其近乎失去理智的得意猖狂持續累加造成的，用老話說，就是久走夜路終於撞了鬼。」

第二點，「點火事件」引發了中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進以及《觀察者網》評論家沈逸之間的口水戰。沈逸事後還稱讚該梗圖「做得挺好的」，甚至毫不掩飾痛罵印度是「妖豔賤貨」，並批在該貼文底下留言斥責的網友是「聖母婊」；反觀平時總是幫著中共講話的胡錫進卻一反常態，與沈逸對槓。

第三點，唐靖遠發現近來中共政法委「愛出風頭」，從「茅台院士」、「鄭爽代孕」等社會娛樂醜聞，到前陣子H&M新疆棉風波，甚至是今次的「點火事件」，都能看到中共政法委跳出來說話，不難看出政法委在引導輿論，跨界瓜分大內宣話語權，直言隱約有第二中宣部的架勢。唐靖遠認為，此現象可能反應與習近平唱反調的勢力浮出檯面，又或是中共在嘗試「多層面輿論控制」，由中央官媒「唱紅」，政法委、共青團這類主打年輕群體的新媒體「唱黑」。

最後一點，日前莫迪在與美國總統拜登通話後，馬上發推文感謝美國提供的醫療援助，但中國卻想離間美印，酸美援「姍姍來遲」。唐靖遠表示，中國原本可以用比美國更積極的援助拉攏中印關係，然而不必要的酸言酸語，把溫情攻勢變成「高調反美的政治攻勢」。至於政法委的「臨門一腳」更是外交災難，「習近平前腳才送去一點止痛藥，政法委後腳就趕去在印度的傷口上撒鹽。原本習近平想要在美印之間砸進一根楔子，結果釘錘還沒舉起來，就先被自家政法系幾個80後90後的小戰狼拔掉了氣門。」

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