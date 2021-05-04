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    台灣援助印度醫療物資 製氧機、氧氣瓶分送4邦

    我國首批援助印度醫療物資於2日清晨7時由華航貨機啟運，包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶。（取自外交部推特、歐新社；本報合成）

    我國首批援助印度醫療物資於2日清晨7時由華航貨機啟運，包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶。（取自外交部推特、歐新社；本報合成）

    2021/05/04 17:59

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣第一批協助印度對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的醫療物資，包括150台製氧機、500支氧氣鋼瓶已送抵德里，將至少分配給4個疫情嚴峻的邦。

    《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度中央已開始向各邦和聯邦屬地分配從其他國家和地區接收到的救命物資。

    在週一發給各地方政府的信函中，哈里亞納邦（Haryana）、旁遮普邦（Punjab）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）和北阿坎德邦（Uttarakhand）將獲得製氧機、氧氣瓶和脈搏血氧測量儀。

    在第一批物資中，哈里亞納邦被分配到95台製氧機。政府高級官員說，台灣捐贈的150台製氧機有35台將在今（4）日送達位於古爾岡（Gurgaon）的哈里亞納邦倉庫。

    根據印度中央表示，台灣捐贈的150台製氧機，其中50台分配給旁遮普邦，35台分配給哈里亞納邦。台灣還捐贈了500支氧氣瓶，其中185支分配給喜馬偕爾邦、300支將送到北阿坎德邦。

    根據當地媒體報導，哈里亞納邦週一起實施為期一週的封鎖措施，當天新增1萬2885例確診、140人死亡。旁遮普邦處於部分封鎖狀態，週一新增6798例確診、157人病歿。

    喜馬偕爾邦週一新增2630例確診、43例死亡，並已在部分地區實施宵禁。北阿坎德邦週一染疫死亡人數大增，又添128人病歿，並新增5403例確診。

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    我國首批援助印度醫療物資於2日清晨7時由華航貨機啟運，包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶。（取自外交部推特）

    我國首批援助印度醫療物資於2日清晨7時由華航貨機啟運，包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶。（取自外交部推特）

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