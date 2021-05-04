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    印度疫情狂燒！南韓首架撤僑班機歸國、日本傳在地公民病死首例

    印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，是否撤僑引起各國政府關注。圖為印度一處火葬場運作情況，示意圖。（歐新社）

    印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，是否撤僑引起各國政府關注。圖為印度一處火葬場運作情況，示意圖。（歐新社）

    2021/05/04 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，是否撤僑引起各國政府關注；亞洲國家部分，南韓已安排撤僑班機載送公民回國，首架撤僑班機已在今日上午10時許載173名南韓公民回到南韓仁川國際機場，日本則傳有公民在印度確診武肺死亡案例，日本外務省方面呼籲滯留印度的公民盡速回國。

    南韓政府近日決定從印度撤僑，本週共有今日及7日2架撤僑班機，另15日及17日也有撤僑班機。根據《韓聯社》報導，首架撤僑班機在今日上午10時許抵達仁川機場，機上共173人，含現代汽車印度分公司員工及其家屬、出差人員和留學生，預計7日撤僑班機將再載211名南韓公民回國。

    南韓政府已在4月24日停飛往來印度直航航班，但撤僑班機除外，按規定，撤僑班機的南韓籍乘客比例須達90%以上，非南韓籍者，僅限南韓公民配偶與未成年子女、外交與公務人員搭乘；入境後，乘客須配合接受採檢，且無論陰性與否，皆須配合7日生活設施隔離外加7日居家隔離，入境後14日內需要接受3次檢測。

    日本部分則傳出有在印度居住之公民死亡消息，據《TBS》引述外務省資訊，死者為40多歲女性，為日本政府目前掌握資訊中，首個在印度因武肺死亡的日本公民；鑑於印度疫情失控、醫療資源嚴重短缺等因素，外務省以對在印日人發出「當地情報」，強調在當地無法得到正常醫療的風險正在增加，呼籲當地國民應做出盡速返國等對策因應。

    根據約翰霍普金斯大學即時統計，印度累計確診病例數達1992萬5604例，累計死亡病例數達21萬8959例。

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