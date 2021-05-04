親弟遭殺害 男子誤信網路謠言槍殺無辜男入獄

兇嫌科利爾四世誤信網路謠言，隨後槍殺無辜男子，警方指控謀殺罪並入獄。（圖擷取自「@nypost」推特）

2021/05/04 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州近日一位22歲男子科利爾四世（Norman Christopher Collier IV），聽信網路流傳聲稱，殺害他弟弟的兇手為格雷厄姆（Kolby Graham），並在弟弟的葬禮上槍殺他，當地警方指控科利爾四世涉嫌謀殺罪，繳納100萬美金（約新台幣2793萬元）並入獄。

綜合外媒報導，19歲的卡姆蘭科利爾（Camran Kashawn Collier）22日被發現陳屍在車上，但當時犯人已經逃走；3日後家人於萊格公園（Les Zeiger Park）舉辦汽球施放葬禮儀式時，科利爾四世動手槍殺20歲的格雷厄姆（Kolby Graham）。

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報導指出，德州迪索托警察局（DeSoto City Police Department）指出，科利爾四世（Norman Christopher Collier IV）在網路看見數則謠言，內文指稱殺害19歲弟弟、卡姆蘭科利爾的兇手就是20歲格雷厄姆，此為犯案動機。

據警方調查，殺害卡姆蘭科利爾的嫌犯，是一名綁著短辮子的黑人，失蹤前身穿灰色帽Ｔ與牛仔褲。

迪索托警方表示，利爾四世繳納100萬美金後，目前被關在達拉斯監獄。

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