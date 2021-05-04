即時監測在這！中國長征火箭失控墜落中 今深夜通過台灣

長征五號B遙二運載火箭4月29日上午成功發射升空，為中國建設「天宮」太空站拉開序幕，不過其殘骸正不受控墜落中。（美聯社）

2021/05/04 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國太空站天和核心艙4月29日上午成功發射升空，為中國建設「天宮」太空站拉開序幕，不過負責送核心艙上軌道的長征五號B遙二運載火箭，其重達21噸的核心火箭段，正在低軌道上瘋狂翻轉，未來幾天內不受控重返大氣層，無法確定落點，美國軍方將這物體命為「2021-035B」，持續監控中，預估今深夜「2021-035B」會經過台灣上空。

綜合外媒報導，長征五號B遙二運載火箭升空後，其脫離的火箭核心開始繞著地球不受控旋轉，該物體長約30公尺、寬5公尺、重達21噸，美國軍方將這個在地球低軌道繞行的不受控物體命為「2021-035B」，持續監控中，預估在未來幾天至幾週內重返大氣層墜回地球表面。

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即時監控數據顯示「2021-035B」在台灣時間今（4日）上午11點正在澳洲西北上空，以時速2萬8261公里速度移動，目前高度168公里，根據模擬軌跡，長征五號B遙二運載火箭殘骸將在今晚11點多通過台灣上方。

此非中國第一次「射後不理」，去年5月中國「長征五號B」發射後，其火箭殘骸成為近30年來最大的失控重返大氣層物體，最後未完全燃燒的殘骸掉落西非附近的大西洋海域，有疑似其殘骸的12公尺金屬物體擊中非洲國家象牙海岸村莊。

美國軍方將長征火箭不受控殘骸命為「2021-035B」，持續監控中，預估今深夜會經過台灣上空。（圖擷自orbit.ing-now.com）

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