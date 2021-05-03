笑死！中國駐日大使館PO圖諷刺美國 遭各方打臉

中國駐日大使館近日在推特PO出諷刺美國的圖片，只見披著美國國旗的死神正敲著埃及大門，前面伊拉克、利比亞、敘利亞的門縫都流出血跡，不過旋即被各方批評。（圖擷自@murrhauser推特）

2021/05/03 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐日大使館近日在推特PO出諷刺美國的圖片，只見披著美國國旗的死神正敲著埃及大門，前面伊拉克、利比亞、敘利亞的門縫都流出血跡，不過旋即被各方批評「大使館到底在衝三小」、「感到一陣寒意襲來」，還有人仿照圖片畫出中國對待新疆、西藏、香港的模樣，中國駐日使館的貼文接著便刪除了。

推特一時之間興起了諷刺中國的修圖熱潮，將圖片改成披著中國國旗的死神，前面內蒙古、新疆、西藏、香港的門縫都流出鮮血，目前正在敲著台灣的大門。（圖擷自@GonzoTambourine推特）

據《NHK》報導，從推特上可以看到，中國駐日大使館當時用日文寫著「這就是美國帶來的民主」，似乎是在嘲諷美國為了維持區域穩定而出兵的行為。事實上，中國政府近年來經常透過推特等社交平台向外國交流，但發文內容經常引起爭議。

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也有圖片修成只有台灣的門沒有血跡流出，象徵著我國在防堵中共方面做得很好，但如今中國正敲著世界的大門，可能全球各國都要小心了。（圖擷自@yRfEPnw6QZutzNg推特）

果不其然，日本推特網友毫不留情地在下方留言批評，直說中國怎麼不畫一畫天安門事件，接著中方疑似刪除了推特文章，又引來了不少嘲諷，笑稱中國果然是個謊言連篇的國家。美國駐日大使館隨後也在推特發文，感謝日本網友對那則「令人不愉快的推文」發表看法。

另外，推特一時之間也興起了修圖熱潮，將圖片改成披著中國國旗的死神，前面內蒙古、新疆、西藏、香港的門縫都流出鮮血，目前正在敲著台灣的大門；也有圖片修成只有台灣的門沒有血跡流出，象徵著我國在防堵中共方面做得很好，但如今中國正敲著世界的大門，可能全球各國都要小心了。

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