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    電影散場屁孩狂踢杜比螢幕 網酸爆：養熊孩子本來就挺費錢的

    中國廣東一處電影院散場時，一名兒童（紅框處）竟跑向螢幕前手腳並用地狂碰電影螢幕，不見家長制止，行徑令人傻眼。（圖翻攝自微博）

    中國廣東一處電影院散場時，一名兒童（紅框處）竟跑向螢幕前手腳並用地狂碰電影螢幕，不見家長制止，行徑令人傻眼。（圖翻攝自微博）

    2021/05/03 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕5月1日連假是中國電影票房黃金週，像是《秘密訪客》及《你的婚禮》都在院線熱映中，近日廣東卻發生一起兒童狂踢電影院螢幕的離譜事件，影城因設備破壞而報警尋人，網路盛傳影城將向兒童家長求償18萬人民幣（約新台幣78萬元），誇張行徑也引發熱議。

    綜合中媒報導，本月1日，中國廣東東莞一處電影院播映完畢準備散場時，一名孩童突然衝向影城巨型螢幕下方，手腳並用地飛踢螢幕，前後總計碰撞了5次，影城遭盛傳將向家長求償18萬人民幣（約新台幣78萬元），等同每碰一次的代價是3.6萬人民幣。（約新台幣15.5萬元）。

    報導指出，該影城的營業主管張先生向當地媒體透露，針對螢幕毀損一事，已報警處理，希望透過警方找到孩童家長，網路上謠傳的18萬人民幣賠償金不是事實，但因影城使用的是杜比全景，長達23公尺的巨型CGS銀幕，估計金額可能也很接近。

    報導提到，張先生也說，雖然螢幕底部有些微毀損，但仍持續播映電影，以因應51黃金週的播映需求，等到找到孩童家長後，會請求第三方機構針對螢幕損害的部分做估價，近而才能確認影城確切損失。

    對此，中國網友狂酸：「家長眼瞎了嗎」、「熊孩子本來就挺費錢的」、「得讓家長賠啊」、「這行徑真的是大開眼界」、「熊孩子不管好真的就是一套房沒了」、「自己的娃教不好，社會會幫你教」、「要是英皇影城的二代雷射螢幕就更好玩了」。

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