愛吃生食滿腦寄生蟲 醫生驚：就像一張芝麻餅

張男腦內長滿密密麻麻的寄生蟲，醫生形容「像一張芝麻餅。」（圖取自中國網站）

2021/05/02 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省成都30歲男子小胡（化名）吃過幾次日本料理，卻被頭痛困擾長達半個月，直到就醫後才發現腦內長了寄生蟲；40歲張姓男子也因頭痛持續一個月多月到醫院檢查，才發現腦內長了密密麻麻難以計數的寄生蟲；醫生形容，看起來就像一張芝麻餅。

根據中國《紅星新聞》報導，小胡平時愛吃螺螄和醉蝦，頭痛前吃過幾次生魚片，張男則常年以來都習慣吃只經風乾、未煮熟的犛牛肉，導致寄生蟲蟲卵反覆多次進入體內，最後腦內長滿了寄生蟲，這一個多月來，張男頭痛就吃止痛藥，直到最近發現，就算增加藥量，止痛藥的效果還是越來越差，才到醫院求診。

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醫師宋曉微指出，寄生在兩人腦內的是囊蟲，是豬肉絛蟲的幼蟲，豬肉絛蟲是一種常見的人體寄生絛蟲，當人誤食生的或未煮熟的含絛蟲蟲卵的肉類後，人體胃酸不能殺死蟲卵，這些卵便開始在人體消化道內發育，最終，隨著血液循環進入腦部、肝臟等，引起相應疾病。

宋曉微認為，腦內的寄生蟲不去除會誘發癲癇、視神經受損等問題，而一般的鹽、辣椒、料酒等是無法殺死食物中寄生蟲蟲卵，因此最根本的辦法是拒絕生食肉類、生魚片、醉蝦，徹底煮熟食物，才能避免腦內有寄生蟲。

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