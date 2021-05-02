詭！日本靜岡突颳強風 至少40棟建築物受損

日本靜岡縣牧之原市突然颳起強風，至少有3人受傷、40棟建築物受損。（圖擷自@brooke_333推特）

2021/05/02 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕離奇！日本靜岡縣牧之原市昨（1日）晚突然颳起強風，現場照片相當驚人，可以看到多根電線桿倒下，連貨車也被吹翻，市府今（2日）上午啟動災害調查作業，發現至少有3人受傷、40棟建築物受損。

據《NHK》報導，日本氣象廳指出，靜岡縣中部地區當時的天候狀況非常不穩定，會出現龍捲風等狂風現象，因此昨晚已針對縣內發布龍捲風注意情報。

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最嚴重的受災地區牧之原市，今早市民們就開始忙於清理被強風吹散一地的雜物，市府則成立了災害對策本部，派遣200名職員調查災損，截至上午8時為止，確認市內有3名年紀在30歲至60歲的男女被碎玻璃割傷，幸好傷勢輕微。

另外，牧之原市內的布引原地區、勝田上地區、切山下地區、坂部地區，至少有40棟建物出現屋頂或牆壁受損的情形。布引原1名50來歲的居民表示，強風當時突然把窗戶吹破，接著屋裡的東西就被吹得東倒西歪，真的讓他嚇傻了，一段時間過後才發現連屋瓦也沒了，雨水隨即打濕屋內。

牧之原市還有10條道路發生樹倒狀況，導致車輛無法通行，多根電線桿也隨風傾倒，造成市中心約810戶停電，截至今上午9時為止仍未恢復供電。

連貨車也被吹翻。（圖擷自@Kanbanyadesu推特）

建物受損嚴重。（圖擷自@Kanbanyadesu推特）

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