為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    詭！日本靜岡突颳強風 至少40棟建築物受損

    日本靜岡縣牧之原市突然颳起強風，至少有3人受傷、40棟建築物受損。（圖擷自@brooke_333推特）

    日本靜岡縣牧之原市突然颳起強風，至少有3人受傷、40棟建築物受損。（圖擷自@brooke_333推特）

    2021/05/02 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕離奇！日本靜岡縣牧之原市昨（1日）晚突然颳起強風，現場照片相當驚人，可以看到多根電線桿倒下，連貨車也被吹翻，市府今（2日）上午啟動災害調查作業，發現至少有3人受傷、40棟建築物受損。

    《NHK》報導，日本氣象廳指出，靜岡縣中部地區當時的天候狀況非常不穩定，會出現龍捲風等狂風現象，因此昨晚已針對縣內發布龍捲風注意情報。

    最嚴重的受災地區牧之原市，今早市民們就開始忙於清理被強風吹散一地的雜物，市府則成立了災害對策本部，派遣200名職員調查災損，截至上午8時為止，確認市內有3名年紀在30歲至60歲的男女被碎玻璃割傷，幸好傷勢輕微。

    另外，牧之原市內的布引原地區、勝田上地區、切山下地區、坂部地區，至少有40棟建物出現屋頂或牆壁受損的情形。布引原1名50來歲的居民表示，強風當時突然把窗戶吹破，接著屋裡的東西就被吹得東倒西歪，真的讓他嚇傻了，一段時間過後才發現連屋瓦也沒了，雨水隨即打濕屋內。

    牧之原市還有10條道路發生樹倒狀況，導致車輛無法通行，多根電線桿也隨風傾倒，造成市中心約810戶停電，截至今上午9時為止仍未恢復供電。

    連貨車也被吹翻。（圖擷自@Kanbanyadesu推特）

    連貨車也被吹翻。（圖擷自@Kanbanyadesu推特）

    建物受損嚴重。（圖擷自@Kanbanyadesu推特）

    建物受損嚴重。（圖擷自@Kanbanyadesu推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    天有異相！ 江蘇超級暴風至少11死百人傷 連飛機都位移
    2021/05/01 22:39

    天有異相！ 江蘇超級暴風至少11死百人傷 連飛機都位移
    美路州傳強風吹翻鑽油用起重船 釀1死12人失蹤
    2021/04/15 12:02

    美路州傳強風吹翻鑽油用起重船 釀1死12人失蹤

    e化繳納房屋稅 好康大獎抽不完
    龍捲風襲擊阿拉巴馬、喬治亞州 至少6死大量房屋毀損
    2021/03/26 22:15

    龍捲風襲擊阿拉巴馬、喬治亞州 至少6死大量房屋毀損
    澳洲東岸暴雨又龍捲風 政府緊急疏散15區民眾
    2021/03/20 17:30

    澳洲東岸暴雨又龍捲風 政府緊急疏散15區民眾
    國際今日熱門
    日本宮城6.8強震 氣象廳警告：未來一週恐還有強震
    2021/05/01 13:09

    日本宮城6.8強震 氣象廳警告：未來一週恐還有強震

    失控疫情下...印度資深護理師揭工作情況 「患者視我們為家人」
    2021/05/01 13:06

    失控疫情下...印度資深護理師揭工作情況 「患者視我們為家人」

    強度上修！日本宮城6.8強震至少2傷 劇烈搖晃30秒（不斷更新）
    2021/05/01 12:39

    強度上修！日本宮城6.8強震至少2傷 劇烈搖晃30秒（不斷更新）

    2週以來第3起！印度武肺醫院大火 18名患者死亡
    2021/05/01 13:42

    2週以來第3起！印度武肺醫院大火 18名患者死亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播