稱拜登「犯了大錯」 北韓嗆：危機將越來越難控制

拜登政府確立北韓政策，北韓外交部門透過官媒放話，強調拜登犯下大錯，美國將面臨「日意惡化且無法控制的危機」。圖為北韓最高領導人金正恩。（路透）

2021/05/02 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前發表美國的對北韓政策轉變，強調將改變川普政府實行的「大交易」路線，更在上週的國會演說中承諾與盟國一同應對來自北韓及伊朗的「嚴重威脅」。北韓外交部門今日則透過官媒《朝中社》放話，強調拜登在認定北韓核子計劃為嚴重威脅後犯下大錯，警告美國將面臨「日意惡化且無法控制的危機」。

綜合外媒報導，北韓外交部美國事務司司長權正根表示：「可以肯定的是，美國高層現在犯下大錯。」權鐘健指出，目前美國對北韓新政策的方針已經明朗化，北韓將被迫採取相對應措施，隨著時間進展，美國將會陷入嚴峻處境。權正根強調，美國如果仍從冷戰時期的視角和觀點出發，試圖以過時和落後的政策來處理北韓與美國之間的關係，那麼在不久的將來，美國將面臨日意惡化且無法控制的危機。

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由於美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）上週稱北韓是世界上最高壓的極權國家之一，而北韓利用防疫做為藉口、加強邊境管制，時繼上是為了防止更多人叛逃。對此，北韓外交部也在另一份聲明中批評美國，強調美方言論等於是在「侮辱最高領導的尊嚴」，表明美方正準備與北韓「全面攤牌」，這也是北韓該如何面對美國新政府的明確答案。

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