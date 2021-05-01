直擊男友車上「餵食」女同事！她暴怒開車門 小三忙摀嘴

小三連忙摀嘴。（圖取自微博）

2021/05/01 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名女子日前抓獲男友與小三在車上「吃東西」，她暴怒之下打開車門，拿手機蒐證，小三連忙摀著嘴，男子也立刻將褲子穿起，女子憤而公布影片，這名男子事後回應說，「菸頭掉落她幫我脫褲滅火」，讓許多網友全都跪了。

綜合中媒報導，江蘇省南京市1名女子在4月28日發現男友與女同事在車內幽會，女同事將頭部探往男方鼠蹊部吃東西，女子立刻拿出手機錄影蒐證，將車門打開後嚇著車內2人，女同事連忙用手摀住嘴部，離開男方褲檔處，表情尷尬地說，「我們沒幹什麼」，男方則是面無表情地將褲子穿好。

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女子一氣之下，將影片公布在網路上說，「男朋友約炮，在車裡被我逮住了，歡迎各位同行轉發，剷除渣男，匹夫有責」，她也強調整起事件是自己「親眼所見」，女子更公布男友在南京市任職的金融公司名稱。

男子事後則對外回應：「自己今天下午帶公司員工在車裡商談一個客戶，順便教員工一些談客戶的技巧。雖然自己抽菸不小心菸頭掉褲襠裡了，但員工眼疾手快幫我脫褲子滅掉菸，而這個時候女朋友進來誤會了，這是個誤會。」還要大家「不信謠、不傳謠」。

許多中國網友看完影片、知悉事件始末後，都認為男子的答覆等同「此地無銀三百兩」，與小三所稱的「我們沒幹什麼」有異曲同工之妙，甚至有網友認為，從男子熟練的穿褲動作，以及女同事尷尬卻不羞愧的表情，似乎顯示了這2人並不是第一次發生親密舉動。

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