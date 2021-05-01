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    天有異相！ 江蘇超級暴風至少11死百人傷 連飛機都位移

    中國江蘇南通市昨（30日）發生詭異天氣，部分地區出現冰雹和大範圍強雷暴風，造成至少11人死亡、102人受傷。（圖取自微博）

    中國江蘇南通市昨（30日）發生詭異天氣，部分地區出現冰雹和大範圍強雷暴風，造成至少11人死亡、102人受傷。（圖取自微博）

    2021/05/01 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇南通市昨（30日）發生詭異天氣，部分地區出現冰雹和大範圍強雷暴風，受災人口超過3000人，其中因大樹傾倒砸倒房屋、電線桿刮斷、狂風捲入河道等原因，造成至少11人死亡、102人受傷。

    綜合中媒報導，江蘇南通4月30日18時至22時，部分地區出現冰雹和大範圍強雷暴大風天氣，全市多地最大風力超過10級，其中通州灣一處達到14級。另外，南通興東國際機場一架停放的客機也被強風吹得四處偏移，機場工作人員稱，「受大風強風天氣影響飛機發生移位，具體數據不便告知，但沒有財產損失及人員受傷的情況」。

    當地民眾也拍下暴風肆虐的情況，只見街道大量路樹、路燈倒塌，市區許多大型招牌也被吹落，還有人被飛起的鐵片割傷。對此，當地政府今（1）日通報，截至1日，受災人口3000多人，其中11人死亡，因災受傷102人，正在組織醫療救治；蘇海門漁01728傾覆，11名船員落水，其中2人已獲救，9人仍在搜救中。

    當地政府指出，「受災嚴重地區房屋倒損較多，已緊急轉移安置3050人；多處電力設施受損，經連夜組織搶修，部分已恢復供電；樹木倒伏、圍牆倒塌、車輛受損、熱水器掉落等情況較多，正在清理清障」。

    南通興東國際機場一架停放的客機也被強風吹得四處偏移。（圖取自微博）

    南通興東國際機場一架停放的客機也被強風吹得四處偏移。（圖取自微博）

    當地政府今（1）日通報，截至1日，受災人口3000多人，其中11人死亡，因災受傷102人。（圖取自微博）

    當地政府今（1）日通報，截至1日，受災人口3000多人，其中11人死亡，因災受傷102人。（圖取自微博）

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