失控疫情下...印度資深護理師揭工作情況 「患者視我們為家人」

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續侵擾全球，印度境內疫情失控，醫療資源嚴重短缺，然而醫護仍在第一線賣力挽救瀕臨生死關頭的患者。（路透）

2021/05/01 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續侵擾全球，印度境內疫情失控，醫療資源嚴重短缺，然而該國醫護仍在第一線賣力挽救瀕臨生死關頭的患者；印度德里一名私立醫院護理師出面分享自己的工作情況，也描述了這場疫情浩劫如何改變了她的生活。

根據《BBC》報導，擁有22年工作資歷的資深護理師卡普爾（Viveki Kapoor）在印度德里一間私立醫院的加護病房工作，該處堪稱疫情最前線，她還負責帶領25名護理師同事；卡普爾指出，疫情爆發，不少醫院工作人員都辭職了，因為他們的薪水與他們面對的危險極度不對等。

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印度境內疫情正值第2次大爆發，許多醫院湧進大量病患，卡普爾表示，院內的護理師全員正在超時加班，每日準時上班，卻總是無法準時下班；她表示，自己22年執勤生涯中，曾經歷過大型災難的傷患處置，但目前患者數量是空前未見的，每日工作結束後，她帶著無盡的疲倦回家，「我幾乎在哪都能睡，我現在根本不需要床了」。

然而，這份工作的危險性及付出也讓護理師得到了尊敬；「病患把我們視為家人」，卡普爾表示，護理師會是患者在醫院中第一個碰到的人，因此與護理師之間有特別的情感羈絆。「武漢肺炎患者對病情感到恐懼，那時我們就會試著鼓勵他們」，卡普爾表示，她用寓言故事鼓勵患者，希望他們保持積極正向，不讓病毒趁隙而入。

疫情初始，患者呼叫護理師但沒有馬上得到幫助時，他們會有所抱怨，但卡普爾表示，患者們現在都很配合，他們能理解護理師正在多麼艱辛的工作環境中拚命，「他們甚至還會問我們吃飽了沒，或是希望我們去喝點水或茶」。

針對2波疫情的不同，卡普爾描述，第1波的患者以長者居多，但目前較多患者屬於15至17歲間的年輕人；面對臨終患者，護理師在旁守候直到他們離世，但這對護理師的心理造成傷害，即便是在前線目睹生離死別22年的卡普爾也會受到影響，「患者康復我就很開心，會覺得自己能幫上別人，而我工作上的一切付出也就值了，但患者過世還是會讓我沮喪，尤其是年輕患者，每一名年輕患者的離世都讓我心碎」。

光上一週，她所服務的醫院就有25名患者因為血養不足而離世，「這讓我覺得無助又憤怒」，卡普爾表示，自己一向以身為印度人為傲，「但目前國內發生的情況讓我心碎，我認為領導人們應該要負責，但他們只關心自己能不能勝選」。

卡普爾的家人也面臨疫情威脅，「疫情不僅讓我的工作處在無止盡的緊張感中，也讓我的家庭生活變得極有壓力」，她身為醫師的丈夫在公立醫院工作，在過去2週內生病了，卡普爾只好一個人擔起家務，還要同時照顧3個孩子，另外一度還要擔憂自己90歲已經確診、靠呼吸器治療的母親，所幸卡普爾的母親狀況已經好轉並返家。

卡普爾感嘆，正是家人與鄰居街坊給她的愛，支持著她持續努力工作；「他們都很擔心我，但也理解我們護理師的工作非常重要，一名鄰居最近告訴我，她以前會點燈為她的家人祈求償受，但現在她還會再多點一盞燈，為了我的健康平安祈福；正是這些愛，讓我的工作、我的人生變得非常有價值」。

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擁有22年工作資歷的資深護理師卡普爾在印度德里一間私立醫院的加護病房工作，如今分享自己工作現況。（翻攝Viveki Kapoor臉書）

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