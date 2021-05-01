失控疫情下...印度資深護理師揭工作情況 「患者視我們為家人」
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續侵擾全球，印度境內疫情失控，醫療資源嚴重短缺，然而該國醫護仍在第一線賣力挽救瀕臨生死關頭的患者；印度德里一名私立醫院護理師出面分享自己的工作情況，也描述了這場疫情浩劫如何改變了她的生活。
根據《BBC》報導，擁有22年工作資歷的資深護理師卡普爾（Viveki Kapoor）在印度德里一間私立醫院的加護病房工作，該處堪稱疫情最前線，她還負責帶領25名護理師同事；卡普爾指出，疫情爆發，不少醫院工作人員都辭職了，因為他們的薪水與他們面對的危險極度不對等。
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印度境內疫情正值第2次大爆發，許多醫院湧進大量病患，卡普爾表示，院內的護理師全員正在超時加班，每日準時上班，卻總是無法準時下班；她表示，自己22年執勤生涯中，曾經歷過大型災難的傷患處置，但目前患者數量是空前未見的，每日工作結束後，她帶著無盡的疲倦回家，「我幾乎在哪都能睡，我現在根本不需要床了」。
然而，這份工作的危險性及付出也讓護理師得到了尊敬；「病患把我們視為家人」，卡普爾表示，護理師會是患者在醫院中第一個碰到的人，因此與護理師之間有特別的情感羈絆。「武漢肺炎患者對病情感到恐懼，那時我們就會試著鼓勵他們」，卡普爾表示，她用寓言故事鼓勵患者，希望他們保持積極正向，不讓病毒趁隙而入。
疫情初始，患者呼叫護理師但沒有馬上得到幫助時，他們會有所抱怨，但卡普爾表示，患者們現在都很配合，他們能理解護理師正在多麼艱辛的工作環境中拚命，「他們甚至還會問我們吃飽了沒，或是希望我們去喝點水或茶」。
針對2波疫情的不同，卡普爾描述，第1波的患者以長者居多，但目前較多患者屬於15至17歲間的年輕人；面對臨終患者，護理師在旁守候直到他們離世，但這對護理師的心理造成傷害，即便是在前線目睹生離死別22年的卡普爾也會受到影響，「患者康復我就很開心，會覺得自己能幫上別人，而我工作上的一切付出也就值了，但患者過世還是會讓我沮喪，尤其是年輕患者，每一名年輕患者的離世都讓我心碎」。
光上一週，她所服務的醫院就有25名患者因為血養不足而離世，「這讓我覺得無助又憤怒」，卡普爾表示，自己一向以身為印度人為傲，「但目前國內發生的情況讓我心碎，我認為領導人們應該要負責，但他們只關心自己能不能勝選」。
卡普爾的家人也面臨疫情威脅，「疫情不僅讓我的工作處在無止盡的緊張感中，也讓我的家庭生活變得極有壓力」，她身為醫師的丈夫在公立醫院工作，在過去2週內生病了，卡普爾只好一個人擔起家務，還要同時照顧3個孩子，另外一度還要擔憂自己90歲已經確診、靠呼吸器治療的母親，所幸卡普爾的母親狀況已經好轉並返家。
卡普爾感嘆，正是家人與鄰居街坊給她的愛，支持著她持續努力工作；「他們都很擔心我，但也理解我們護理師的工作非常重要，一名鄰居最近告訴我，她以前會點燈為她的家人祈求償受，但現在她還會再多點一盞燈，為了我的健康平安祈福；正是這些愛，讓我的工作、我的人生變得非常有價值」。
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