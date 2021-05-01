台灣網紅與女友人畫「假口罩」峇里島逛超市 將被驅逐出境

台灣網紅林啟晨與友人玩起「假口罩挑戰」被罵翻。（翻攝自IG @niluhdjelantik）

2021/05/01 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕不好笑！受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，全球各地多國都規定公共場合必須戴口罩，不過來自台灣的百萬Youtuber林啟晨（Josh Paler Lin）在印尼峇里島卻和俄籍女子在超市惡作劇「畫假口罩」，影片流出後引發社會輿論，目前2人確定會被驅逐出境。

林啟晨16日在臉書上傳影片，他和俄籍女去峇里島一間超市時，因女方沒戴口罩被攔，而後他們在俄女臉上畫口罩，並成功進入商場閒逛，過程中林啟晨還詢問俄女「妳有發現沒人注意到妳嗎？」女子則回答「是的，因為這看起來很像真的」。

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影片流出後引發軒然大波，林啟晨也將影片刪除，但相關內容早就被備份轉發，引發社會關注，林啟晨也IG上傳影片道歉，表示會拍這支影片是要為了娛樂大眾，不過自己沒意識到所作所為會引來如此負面評論，因此要向大眾道歉。

此事也驚動印尼當局，印尼法律人權部（Ministry of Law and Human Rights）發言人達瑪（Putu Surya Dharma）在事發後火速表示，已沒收台男和俄女的護照，並於上月23日偕同移民局對2人展開訊問，決定是否驅逐出境。

根據峇里島口罩強制令規定，外國民眾若不戴口罩被抓，首次將開罰100萬印尼盾（約新台幣1932元），若再犯便可驅逐出境。

綜合外媒報導，這次印尼當局並未給機會，而是不寬恕地直接祭出重罰，除了扣押兩人護照，印尼法律和人權部峇里島辦公室負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）也透露，已計畫將兩人驅逐出境，目前正等待有航班飛回各自的國家，「並希望越快越好」。

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