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    武漢肺炎》印度民怨炸鍋 政府竟刪推文打壓

    印度疫情失控，首都新德里的火葬場傳出已沒有空位，當地官員試圖找尋其他地方處理遺體。圖為印度一名男子在指定火葬場火化家人。（美聯社）

    印度疫情失控，首都新德里的火葬場傳出已沒有空位，當地官員試圖找尋其他地方處理遺體。圖為印度一名男子在指定火葬場火化家人。（美聯社）

    2021/04/30 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續失控，而政府選舉、宗教活動照辦，防疫不力，醫療體系幾近崩潰，人民批判聲浪持續高漲，印度政府竟要求推特刪除批評推文，試圖掩蓋，遭印度最高法院打臉警告。

    《BBC》報導，印度第二波疫情急速惡化，今（30）日就新增38萬6452例確診及3498例死亡，單日確診數再創新高，全國累計1880多萬確診數排名全球第二。而首都新德里今天就高達400死。

    據報導，一名警官說，人們必須在指定火葬場火化染疫病逝親人，不得任意在其他地方火化，而這也是為什麼人們建議設立更多的火葬場。

    據了解，印度越來越多民眾不滿印度政府處理疫情的方式，以及政府近幾週決定舉行大規模的選舉集會和宗教節日活動，社群媒體上對政府的批評浪潮不斷。

    印度政府本週要求推特刪除批評政府的貼文，印度網友怒氣炸鍋，痛批政府不救人，卻忙著媒體審查，箝制言論，「厲害了我的國！」對此，印度最高法院表示，會捍衛公民在社交媒體上表達不滿和尋求幫助的發言權，並警告印度政府，若阻止民眾，將視同藐視法庭的行為。

    印度衛生與家庭福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）昨（29）日為政府辯護，他說，「印度在世界上的死亡率是最低的，此外，氧氣供應也都是充足的，目前可以從許多管道得到氧氣，同時低溫儲藏槽也在準備中。」

    據了解，儘管美國今天提供印度100萬個快篩檢測計、10萬片N95口罩；英國也於本週捐贈呼吸器，但印度許多專家說，仍然需要更多的援助。

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