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    新研究：女性踢足球腦震盪機率 比男性高出近2倍

    一份新研究發現，女性踢足球發生腦震盪的風險，比起男性要高出近2倍。（路透檔案照）

    一份新研究發現，女性踢足球發生腦震盪的風險，比起男性要高出近2倍。（路透檔案照）

    2021/04/30 22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞大學和密西根州立大學的研究人員合著的最新研究，發現女性踢足球發生腦震盪的風險，比起男性要高出近2倍，研究發布在《JAMA Network Open》

    根據《英國廣播公司》（BBC）報導，研究團隊針對密西根州的4萬名女高中足球運動員和相近數量的高中男足球運動員進行了為期3年的研究，發現男性最容易受傷的時機點，是在與另一名球員發生碰撞的時候；而女性較容易因接觸到球體，或是碰撞球門柱而受傷，但在外觀上並不明顯。

    這份研究分析的數據顯示，女性踢足球發生腦震盪的風險，比起男性高出1.88倍；此外，研究表明男性足球員的恢復能力比女性足球員高出1.5倍，女性足球員平均要花2天的時間，才能從傷勢中康復並再度上場；研究作者之一，英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）榮譽教授斯圖爾特（Willie Stewart）說，這凸顯了女性踢足球發生腦震盪的危險性更高。

    目前尚不清楚為何女足球員更容易發生腦震盪，研判可能是因女性的頸部力量較小、腰圍較細，這可能會使她們在接足球時發生更大的危險，研究也推測女性體內的激素會延緩腦震盪後的康復時間。

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