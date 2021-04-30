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    謠言終結站》美國亞利桑那州出現違法票數？ 查核中心闢謠

    美國大選投票示意圖。（歐新社）

    美國大選投票示意圖。（歐新社）

    2021/04/30 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳1圖片聲稱，「亞利桑那大選審計截至目前為止，已達25萬4722張票，有違反投票規則和違法的票數」，經查核中心報告顯示，傳言圖片與數據，來自美國網路節目來賓的個人預測所發布的違規選票情況，且美國亞利桑那州馬里科帕郡的驗票程序目前仍在進行，並未公告結果，因此傳言為「錯誤」訊息。

    「台灣事實查核中心」發布查核報告，指出在26日起，社群平台流傳1張圖片，搭配文字訊息宣稱，「亞利桑那大選審計已經出來的部分結果...至此為止，已經記錄的有違反投票規則和違法的票數，已經達到了25萬4722張票……」。

    對此台灣事實查核中心調查後發現，圖片出處是來自前美國總統顧問，班農主持在26日播出的網路節目「War Room」，當時來賓納瓦羅提供此網傳圖表，其內容是他針對該亞利桑那州馬里科帕郡的異常與違法選票預估情況，並說明這是他調查之後，認為馬里科帕郡審核結果可能的違法事項 （possible illegal votes），因此數字或僅是來賓個人「預測」，而非真實驗票結果。

    綜合上述內容，《台灣事實查核中心》判定該為「錯誤」訊息。

    去年11月美國總統大選後，共和黨總統候選人川普在各州提出多起訴訟。其中，亞利桑那州選民最多的馬里科帕郡（Maricopa County），是美國最大的搖擺郡之一，因此亞利桑那州的共和黨也對選舉結果提起訴訟，但被法院駁回。

    儘管在去年的選舉過後，馬里科帕郡已審核選票多次，但以共和黨為多數的亞歷桑納州參議院，仍對該郡的選舉結果有疑慮，希望親自審核選舉結果，因此在去年12月發出傳票，最終法院裁定馬里科帕郡必須向亞利桑那州參議院提供2020年選舉的210萬張選票、投票機和選民數據的權限。

    英文圖表寫明為「可能的違法選票」。（圖擷取自《台灣事實查核中心》）

    英文圖表寫明為「可能的違法選票」。（圖擷取自《台灣事實查核中心》）

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