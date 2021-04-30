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    尷尬了！ 中國官員在群組和女下屬互稱「寶貝」 官方要查

    中國浙江文成縣應急管理局副局長趙青松和下屬疑似有曖昧關係，在群組互稱「寶貝」，雖然女方事後收回，但對話紀錄仍在網路上瘋傳，官方將會介入調查。（翻攝自微博）

    中國浙江文成縣應急管理局副局長趙青松和下屬疑似有曖昧關係，在群組互稱「寶貝」，雖然女方事後收回，但對話紀錄仍在網路上瘋傳，官方將會介入調查。（翻攝自微博）

    2021/04/30 15:21

    〔即時新聞／綜合報導〕誤把公眾群組當私人聊天，可能因此鬧笑話，中國浙江文成縣應急管理局副局長趙青松和下屬疑似有曖昧關係，在群組互稱「寶貝」，雖然女方事後收回，但對話紀錄仍在網路上瘋傳，官方表示，將會介入調查。

    綜合中媒報導，中國網路廣傳一段於群組「文成廣電工作群」的對話，其中備註為「趙青松台長」突然在群組內說「寶貝，下午好，下午組織部來局裡考核我，讓我抱抱寶貝，我愛寶貝」，隨後備註為「陳碎芳」的女子也回應「親愛的，下午好。你棒棒噠，寶貝也愛你，抱抱我的最愛」。

    後續有截圖顯示，陳碎芳將訊息收回，並附上大笑的貼圖，兩人疑似不小心把工作群組當成私人聊天，相當尷尬，可以發現兩張對話截圖比對後人數減少，疑似過程中不少員工看見這段對話後，就退出群組。

    此事在網路上發酵，驚動官方，浙江省溫州市文成新聞網微博28日發出「文成縣融媒體中心」的官方通報，表示針對該對話截圖，相關部門已介入調查；至於兩人關係為何？情人？夫妻？還是各為單身，又或涉及婚外情，紀委監委等相關部門皆未正面回應，但文成縣融媒體中心有工作人員證實相關單位已著手處理。

    文成縣政府官網資料顯示，趙青松現任文成縣應急管理局黨委委員、副局長，而陳碎芳則是文成縣融媒體中心員工。

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