俄網紅為賺「抖內」施暴凍死女友 莫斯科法院判決出爐

俄羅斯30歲男網紅列舍特尼科夫，日前為獲得觀眾「抖內」，竟將懷孕女友鎖在寒冬下的戶外陽台，導致一屍兩命，莫斯科法院27日裁定傷害罪成立，他得服6年的有期徒刑。（圖翻攝自YouTube）

2021/04/30 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯30歲男網紅列舍特尼科夫（Stas Reshetnikov），日前為獲得觀眾「抖內」1000美元（約新台幣2.8萬元），竟將懷孕的女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）鎖在寒冬下的戶外陽台，導致一屍兩命，莫斯科法院27日裁定傷害罪成立，他得服6年的有期徒刑。

綜合外媒報導，列舍特尼科夫和懷孕的女友格里戈耶娃是遊戲實況主，日前列舍特尼科夫收到一名粉絲1000美元（約新台幣2.8萬元）的「抖內」後，竟辱罵女友為「妓女」、「發臭」，毆打後將近乎全裸的她鎖在攝氏零度以下的戶外陽台。

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報導提到，格里戈耶娃曾試圖用外套取暖，但列舍特尼科夫不僅狠心把衣物搶走，還和女友講她得「清醒一下」，沒想到過了15分鐘後，他將女友拖回屋內時，才發現女友早已成了冰冷屍體，嚇的列舍特尼科夫嚎啕大哭，情緒崩潰。

報導指出，瓦倫蒂娜最初被外界認為是凍死，但後來法醫判定她的屍體有顱腦創傷、臉部多處瘀傷及軟組織大量出血，頭部受傷才是主要死亡原因。斯塔應訊時也終於坦承，當天與女友有發生過爭執，曾多次毆打女友頭部。

報導也指出，列舍特尼科夫被捕後承認「事發當日曾多次毆打死者的頭部」，而精神鑑定結果也正常，能面對審訊，最終莫斯科法院在27日以「使用武器故意嚴重傷害、危害他人生命，因疏忽導致受害者死亡」的罪名，判處他6年有期徒刑。

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