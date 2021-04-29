德國醫院驚傳暴力事件 4人遭殺害

德國一間醫院傳出死傷事件。（美聯社）

2021/04/29 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕德國一間醫院當地時間週三晚間發現有4人死亡。警方稱這是一起「暴力事件」，並逮捕一名51歲女性嫌疑犯。

綜合外媒報導，警方發言人指出，有4人因遭受暴力死亡，1名51歲婦女涉嫌犯案，已遭到逮捕，除此之外沒有透露其它案情。

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案件發生在布蘭登堡首府波茨坦的歐柏林醫院，以骨科為主，有約160個床位及300名員工。目前還不清楚死者是否為診所病患。

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