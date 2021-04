「您晚上能睡好嗎？」孔子學院院長威脅中歐學者 辯稱只是開玩笑

中國北京天安門廣場上的監視器。(彭博檔案照)

〔國際新聞中心/綜合報導〕中歐國家斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦孔子學院的斯方院長斯托拉(Ľuboslav Štora),由於不滿該國智庫「中歐亞洲研究中心」(CEIAS)執行長師馬杰(Matej Šimalčík)發表關於中國電信巨擘「華為」的調查報告,警告斯國可能參與中國違反人權的行徑後,向他發出威脅郵件,內容包括「您晚上能睡個好覺嗎?當您走在大街上時,應該會承受很大的壓力…」之類的暗示,引起輿論撻伐。斯托拉後來改口,聲稱他只是「開玩笑」。

綜合德國之聲中文網和法國國際廣播電台(RFI)報導,斯托拉曾在中國中興通訊斯洛伐克分公司擔任銷售和管理主管長達12年,2020年2月離職。此事肇因於師馬杰曾發表一份題為「斯洛伐克的大學有一個中國問題…他們甚至都不知道」(Slovak Universities Have a China Problem…And They Don’t Even Know It)的調查報告,指出斯國科希策科技大學(The Technical University of Košice)即將和華為合作,建立一個人工智慧聯合研究中心,儘管此舉或許有利於斯國的科學研究,但風險高於潛在利益。

師馬杰指出,華為在2018年申請一項臉部辨識技術專利,這項人工智慧技術可以辨識被觀察者的種族身份,明確區分維吾爾族和漢族,顯然「參與中國公然侵犯人權的行為」。以此為例,師馬杰質疑斯國各大學和中國官方的合作計畫,指出該國23所公立大學和斯洛伐克科學院(SAS),包括SAS的26個研究機構,與中國大學和其他實體維持多達113種正式和非正式關係。

絕大多數的合作計畫集中在自然和科技領域,其中又以斯洛伐克科技大學與中國的關係最密切,合作計畫多達17個,合辦孔子學院也包括在內。

師馬杰的說法引起斯托拉不滿。據總部位於布魯塞爾的歐洲獨立媒體Euractiv4報導,斯托拉向師馬杰發出電子郵件,內容包括「您晚上能睡個好覺嗎?當您走在大街上時,應該會承受很大的壓力…」等訊息。布拉第斯拉瓦孔子學院是由中國天津大學與斯洛伐克科技大學合辦,成立於2007年5月。

斯托拉向德國之聲表示,發出上述訊息的原因,是他認為師馬杰所說中國開發人臉辨識技術,並廣泛應用在辨識新疆維吾爾族的說法是「無稽之談」,他「從未聽說」人臉辨識技術在中國被廣泛應用於包括新疆在內的各個地方,他以為師馬杰的說法可能是一個「玩笑」,因此他也同樣以「開玩笑」的方式,回應師馬杰。他在事後已向師馬杰解釋道歉,表示只是想用這種「荒謬的反應」凸顯師馬杰文中「荒謬」的說法。

人臉辨識技術已在中國廣泛使用,包括北京、上海在內的大城市,已經安裝可辨識違反交通規則行人身份的公共監控系統,但斯托拉堅稱自己確實不知情。

斯托拉向德國之聲坦承,自己正面臨職場危機,家人也非常為其擔憂;雇用他的「公司」已經將他開除,但他拒絕透露是什麼「公司」。孔子學院官網關於領導階層的介紹中,已經看不到斯托拉的名字。

師馬杰則更為重視孔子學院和斯國各大學合作所帶來的潛在風險。他指出,孔子學院目前是斯國唯一提供中國教育的機構,但它也可能對課程設置施加影響,使其無法反映中國的種種問題。他認為,在外人看來,孔子學院的公開活動可能很正常,但他們願意維護中國的利益,並藉此對他們認定的關鍵話題實施自我審查。他向德國之聲表示,現在可能是所有與孔子學院合作的機構,重新評估其關係,並對其如何影響學術自由進行審視的好時機。

被斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦孔子學院院長斯托拉威脅的「中歐亞洲研究中心」執行長師馬杰。(取自師馬杰推特)

