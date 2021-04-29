救護車塞了22具遺體 一張圖道盡印度醫院慘狀

印度馬哈拉施特拉邦一處醫院，出現這幅悲慘景象。一輛救護車上塞了22具遺體，準備載往火葬場。（圖擷取自推特）

2021/04/29 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，醫療資源嚴重不足，各地公墓及火葬場也因為大量死亡病例而不堪負荷。而近日一張印度救護車上塞了足足有22具遺體的照片瘋傳網路，讓人看了相當心痛。

綜合印媒報導，印度27日單日新增36萬2770例確診個案，新增3286人病歿，雙雙刷新紀錄，同時也是首度單日死亡個案突破3000宗。有關印度國內醫療院所資源匱乏、臨時火葬場有數具遺體等待焚化等慘象，都在網路上被熱烈討論。

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而近日，一張救護車上載了22具遺體的照片瘋傳網路。照片上可以看到救護車被成堆用黃色裹屍袋裝著的遺體塞滿車廂，讓人看了相當心痛。相關報導指出，這張照片是本月25日，在馬哈拉施特拉邦的阿姆貝喬蓋（Ambajogai）的史瓦米鄉村政府醫學院（Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical College）前拍下。

該院院長蘇克（Dr Shivaji Sukre）表示，當時醫院正要將遺體送到附近的火葬場火化，由於沒有足夠的救護車，只能把大量遺體全塞進一輛車。

另外在26日，印度東南部安得拉邦的斯里卡庫拉姆縣（Srikakulam），出現一名不幸染疫身亡的50歲婦女，因為家屬苦等不到救護車或其他車輛將女子遺體載往火葬場，最後兒子與女婿不得不親自騎著機車「夾屍三貼」，心酸畫面讓人不捨，且這樣的案例並非特例。

22 covid dead bodies in one single ambulance pic of Beed district Maharashtra.



Tax Payers money wasted on self PR insted of health infrastructure.



Karun Dhakvla @OfficeofUT Shame On You & Your Governance !!! pic.twitter.com/HNJXqOU26c — Sameet Thakkar （@thakkar_sameet） April 27, 2021

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