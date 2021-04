救護車塞了22具遺體 一張圖道盡印度醫院慘狀

2021/04/29 00:53

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情失控,醫療資源嚴重不足,各地公墓及火葬場也因為大量死亡病例而不堪負荷。而近日一張印度救護車上塞了足足有22具遺體的照片瘋傳網路,讓人看了相當心痛。

綜合印媒報導,印度27日單日新增36萬2770例確診個案,新增3286人病歿,雙雙刷新紀錄,同時也是首度單日死亡個案突破3000宗。有關印度國內醫療院所資源匱乏、臨時火葬場有數具遺體等待焚化等慘象,都在網路上被熱烈討論。

而近日,一張救護車上載了22具遺體的照片瘋傳網路。照片上可以看到救護車被成堆用黃色裹屍袋裝著的遺體塞滿車廂,讓人看了相當心痛。相關報導指出,這張照片是本月25日,在馬哈拉施特拉邦的阿姆貝喬蓋(Ambajogai)的史瓦米鄉村政府醫學院(Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical College)前拍下。

該院院長蘇克(Dr Shivaji Sukre)表示,當時醫院正要將遺體送到附近的火葬場火化,由於沒有足夠的救護車,只能把大量遺體全塞進一輛車。

另外在26日,印度東南部安得拉邦的斯里卡庫拉姆縣(Srikakulam),出現一名不幸染疫身亡的50歲婦女,因為家屬苦等不到救護車或其他車輛將女子遺體載往火葬場,最後兒子與女婿不得不親自騎著機車「夾屍三貼」,心酸畫面讓人不捨,且這樣的案例並非特例。

22 covid dead bodies in one single ambulance pic of Beed district Maharashtra.



Tax Payers money wasted on self PR insted of health infrastructure.



Karun Dhakvla @OfficeofUT Shame On You & Your Governance !!! pic.twitter.com/HNJXqOU26c