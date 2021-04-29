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    中國國產疫苗沒人打？ 官方推打疫苗領獎金、住5星飯店旅遊

    上海宣傳接種疫苗就送200元獎金。（擷取自推特）

    上海宣傳接種疫苗就送200元獎金。（擷取自推特）

    2021/04/29 00:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，疫苗問世後，各國紛紛呼籲民眾施打。中國國藥疫苗和科興疫苗研發後，自去年12月15日正式展開重點人群接種工作，然而接種率目前未達預期，先前傳出 官方推出施打疫苗就送雞蛋、電影票，現在又有部分地區傳出打疫苗就送獎金，且金額不斷提升，甚至打第一針疫苗就送五星飯店住宿加上中國花博會旅遊。

    綜合媒體報導，北京景山街道先前才有店家發布公告，其中提到針對進行接種的60歲（含）以上居民提供「鮮雞蛋5斤」的福利，指出有些街道則提供「麵粉10斤」、「專車免費接送」。

    近日在社群網站瘋傳影片，指上海市楊浦區宣導，只要民眾接種疫苗，即可獲得人民幣200元獎金（約新台幣860元）。PO出影片的網友笑稱，送雞蛋、送電影票後，改成送獎金100元，現在又改成200元，行情看漲，乾脆再等等，說不定之後一針獎勵超過千萬，一夜暴富。

    另外，網路上也傳出截圖，只要第一針疫苗還沒打的民眾，到楊浦控江街道報名打針，就送入住五星級飯店加上以及參觀中國花博，共2天1夜旅遊，而且不僅限是楊浦居民，其他區的也行，只要在楊浦登記就好。有一名女子向媒體表示確有此獎勵措施，她還說，現在相關單位人員會挨家挨戶詢問沒有接種疫苗的民眾「何時要打疫苗？」

    根據《彭博》日前抗疫排行中引用的資料，中國目前疫苗接種率為7.7%，先前有中媒報導引述專家看法指出，全民接種必須達到80%才能達到群體免疫的效果。

    相關新聞請見︰

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    網路上也傳出截圖，只要第一針疫苗還沒打的民眾，到楊浦控江街道報名打針，就送入住五星級飯店加上以及參觀中國花博，共2天1夜旅遊。（擷取自推特）

    網路上也傳出截圖，只要第一針疫苗還沒打的民眾，到楊浦控江街道報名打針，就送入住五星級飯店加上以及參觀中國花博，共2天1夜旅遊。（擷取自推特）

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