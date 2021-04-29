印度死亡數字和現實差很大 執政黨官員：辯論人數沒意義

許多專家和當地媒體都說，印度官方死亡數據與火葬場和墓地的遺體數量存在明顯差異。圖為新德里的火葬場正在火化遺體。（路透）

2021/04/29 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情猛爆式增長，官方數據顯示，至今超過20萬人病歿，但這個數字被指過低，但執政黨官員卻說，死者永遠不會回來，「關於死亡人數的辯論毫無意義。」

《美聯社》報導，在過去3週中，印度官方的單日死亡人數幾乎是倍增，反映當地醫療系統崩潰和資金不足的情況，但許多專家和當地媒體都說，印度官方死亡數據與火葬場和墓地的遺體數量存在明顯差異，火葬場甚至供不應求，停車場和空曠地區都成了火化遺體的場所。

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蘇提（Jitender Singh Shunty）在首都新德里開救護車把染疫死者送到位在停車場的臨時火葬場，他說，死在家中的人通常不會出現在官方數字裡，而他每天運送的遺體從10具變成每天50具，「回家後，我的衣服聞起來有燒焦肉味。我一生中從未見過如此多的屍體」。

在印度人口最多的北方邦，首府勒克瑙（Lucknow）的官方數字顯示週二有39人染疫死亡。但當地兩家火葬場在當天共火化86具遺體，官員承認有更多遺體被火化，但表示其中有其他地區的死者。

針對死亡人數問題，印度衛生部沒有回應《美聯社》的詢問，印度執政黨官員則轉移焦點，哈雅納邦首長哈塔（Manohar Lal Khattar）週一說，死者永遠不會回來，「關於死亡人數的辯論毫無意義。」

多倫多大學的流行病學家傑哈（Prabhat Jha）說，民眾在何處感染和死亡的資訊可以幫助印度應對當前疫情，準確的數據讓專家能夠更清楚確定疫情熱點，進行疫苗接種並加強公共衛生資源，「沒有數據就無法走出大流行」。

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